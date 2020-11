von Karl Volk

Eine vorübergehende Verkehrsbehinderung in der Dorfmitte von Gremmelsbach ebnet den Weg in die Zukunft der Stromversorgung. Die Firma Leo Hermann legt im Auftrag der Elektrizitätsgesellschaft Triberg (EGT) ein Leerrohr für die Elektroleitung, die sich bisher noch in luftiger Höhe befindet.

Mit der Umwandlung der Freileitung in ein Erdkabel, werden zwei Ziele erreicht: Die Sicherheit wird vergrößert und das Dorfbild wird verschönert. Erfreulich nennt es Ortsvorsteher Helmut Finkbeiner, dass mit den Bodenarbeiten wegen des milden und trockenen Wetters noch in diesem Herbst begonnen werden konnte.

Ein Leerrohr ist bereits verlegt von der Abzweigung Sommerberg bis zum Parkplatz unter dem Friedhof, dieses wird jetzt verlängert bis zum Pfarrhaus. Von der Kirche bis zum Dorfgemeinschaftshaus wird die Leitung ebenfalls in diesen Tagen gelegt.