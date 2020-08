von Karl Volk

Als jüngstes von sieben Kindern kam sie auf dem Leutschenbachhof zur Welt und hielt diesem ihr Leben lang die Treue. In Erinnerung blieben ihr die vielen Arbeiten in Haus und Feld und die langen Wege zur Schule und zur Kirche, erst recht zur Kochschule in Triberg, an eine Busverbindung war noch lange nicht zu denken. Zur Schulzeit gab es genug Mitschüler als Begleitung.

Angestellt wurden Kinder früher zum Viehhüten bei jedem Wetter. Zehn bis zwölf Kühe waren es immer. Es war die Gelegenheit für mündliche Hausaufgaben: Gedichte auswendig lernen, biblische Geschichte und Antworten auf Fragen im Katechismus. Hinzu kam die Mithilfe im Haushalt, beim Kochen, am Waschtag, im Heuet und bei der Kartoffelernte. Mit 20 Jahren erwarb sie den Führerschein und konnte mit dem Vater alle Arbeiten bewältigen.

Hof ist Familiensache

Seit 1961 war sie mit Hubert Kaltenbach vom Hinteren Hauenstein von Niederwasser verheiratet. Der widmete sich 30 Jahre lang mit der gleichen Begeisterung wie sie der Landwirtschaft. Der nimmermüde Mann war im Sommer Landwirt, im Winter Zimmermann. 1991 übergab das Paar den Hof an Sohn Hubert, der ihn mit seiner Familie in ihrem Sinne weiterführt, was die Eltern als großes Glück ansehen. Der Viehbestand wurde verdoppelt, der Hof nach heutigem wirtschaftlichen Stand betrieben. Dazu gehörten die Anschaffung landwirtschaftlicher Maschinen und die Anlage von Gebäuden für ihre Unterbringung – zusätzliche Arbeit für Zimmermann Hubert.

Gewissenhafte Probenbesucherin

Doch allein das Leben auf dem Hof war nicht alles. 1977 trat Martha mit Tochter Kornelia dem Gremmelsbacher Kirchenchor als Sopran bei und gehört ihm bis heute an. Für sie sind die regelmäßigen Chorproben, die sie gewissenhaft besucht, willkommene Abwechslung im Alltag. Gottesdienste, gemeinsame Feiern und Ausflüge seien immer Anlässe zur Freude wie auch Verpflichtung für die Allgemeinheit.

„Wir leben heute noch glücklich und zufrieden miteinander, solange Gott will“, fasst Martha zusammen, und der Ehemann, den sie nach einem Unfall liebevoll versorgt, stimmt in voller Überzeugung zu.