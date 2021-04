von Hans-Jürgen Kommert

Vielerlei Fragen seitens der Ortschaftsratsmitglieder gab es in der jüngsten Sitzung in der Turn- und Festhalle in Nußbach. Zunächst klärte Ortsvorsteher Heinz Hettich darüber auf, dass die gewünschten Ruhebänke auf dem Friedhof demnächst aufgestellt würden. Thomas Mertens (FW) hatte den Bauzaun entlang des Nußbachs auf Höhe des Pfarrsaals im Blick: „Wofür steht der – und wie lange?“, so seine Frage. Wenn das eingesäte Grün da sei, werde er abgebaut, beschied ihm Hettich.

Anschluss an Kanalnetz

Schwieriger war die Beantwortung des zweiten Anliegens von Mertens: Im Bereich Sommerberg sei schon seit längerem eine Aktion geplant, um diese Häuser an das öffentliche Kanalnetz anzuschließen. Da sich aber zwei Gebäude oberhalb der Bahnlinie befänden, sollte ein größeres Leerrohr unter der Bahnlinie verlegt werden, um danach nur die Leitungen einschieben zu können, wenn diese Maßnahme beginne. Dazu, so Heinz Hettich, habe er mit den Bahnverantwortlichen einen Termin vor Ort gehabt, bei dem diese sich aber nicht einigen konnten, wo dieses Leerrohr nun verlegt werden soll. „Diese Maßnahme würde sich halt jetzt gerade anbieten, wo der Bahnverkehr sowieso gerade ruht“, so die Ansicht des Ortschaftsrats.

„Riesen-Sauerei“

Markus Fahl bezeichnete die Vordertalstraße als Hundemeile. „Kann man dort eine Hundetoilette aufstellen?“, so die Anfrage des FW-Rates. „Ich weiß, dass das eine Riesensauerei ist, aber eine Hundetoilette kommt da nicht hin“, so der Ortsvorsteher. Er erlebe im Außenbereich täglich, wohin das führe: „Schon die Hundehaufen in Wiesen sind ein Riesenärgernis. Wenn wir Tütenspender aufstellen, liegen dann die vollen Tüten in der Landschaft – und die kompostieren gar nicht“, sagte er. Er plädiere dafür, dass jeder, der bemerke, dass Hundehalter ihre Tiere in die Landschaft koten ließen, dies meldeten, dann sei diese Sauerei bald vorbei.

Ehemaliges Schulhaus

Fahl wollte auch von der Ortsverwaltung wissen, ob es Neuigkeiten in Sachen ehemaligem Schulhaus gebe – da sei nichts Konkretes bekannt, informierte Ortsvorsteher Hettich.

Baustopp bei Breitband

Wie und wann es denn mit Breitband weitergehe, interessierte Rafael Kammerer (CDU). Dass hier ein Baustopp vorliege, liege an veränderten Voraussetzungen durch die Bundesförderrichtlinien – diese verlangten einen größeren Querschnitt der Leitungen. Daher müssten zunächst die Voraussetzungen erfüllt werden.

Schlaglöcher flicken

Zudem mahnte Kammerer an, die Schlaglöcher zu flicken, die der verhältnismäßig harte Winter hinterlassen habe.

Stadt- und Ortsputzete

Lothar Hoch (CDU) fragte nach Stadt- und Ortsputzete. Offiziell finde diese nicht statt, erfuhr er. Doch private Initiativen in kleinen Gruppen würde man gerne sehen.

Blühwiese kommt

Hoch wollte auch wissen, ob es wieder eine Blühwiese geben werde, die sich sehr gut gemacht habe. Dies wurde bejaht, der Bauhof sei dran.

Hinweis für Camper?

Desgleichen schlug Hoch vor, am Wohnmobilstellplatz einen Hinweis auf Einkaufsmöglichkeiten im Ort hinzuweisen – was Hettich angesichts der nur kurzen zur Verfügung stehenden Zeiten für wenig sinnvoll erachtete.