Schlechte Nachrichten gab es vor einigen Wochen vom Triberger Traditionshotel „Pfaff“: Beanstandungen wegen Hygienemängeln. Die gute Nachricht folgte wenige Tage darauf: Die Mängel wurden komplett beseitigt. Das Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung stellte bei der Nachkontrolle fest, dass die Inhaber sofort reagiert hatten.

Erst im Juli 2022 hatten Katrin und Oliver Overhage das alteingesessene Haus übernommen, praktisch mitten in der Saison, als der Tagestourismus bereits auf vollen Touren lief. „Wir sind – als Branchenfremde – auf ein galoppierendes Pferd aufgesprungen, die Übernahme des Hauses war eine recht spontane Entscheidung“, schildert Katrin Overhage die Ausgangslage. Das Haus sei ausgesprochen charmant, habe viel Potenzial, allerdings auch etliche bauliche Mängel, die nun nach und nach aufgearbeitet würden.

Ein Großteil des Teams des früheren Eigentümers und Betreibers Peter Pfaff sei geblieben, vor allem das Küchenteam. „Vielleicht waren wir in dieser Hinsicht etwas blauäugig und haben uns zu sehr darauf verlassen, dass alles so weiter lief wie bisher, was leider offensichtlich ein Trugschluss war“, merkt die junge Frau an. Ihr Vorgänger habe vieles selbst gemacht, sich beispielsweise um die Reinigung in einzelnen Betriebsräumen gekümmert, wohl ohne seine Mitarbeiter groß mit einzubeziehen. Infolge des mangelnden Bewusstseins seien einige Mängel aufgetreten.

Vor allem betroffen waren der seit rund 50 Jahren unveränderte Raum im Keller, wo die Schwarzwälder Kirschtorte hergestellt wird, sowie Teile der Küche, vor allem die Teflonpfannen und ein Grill. „Wir haben einiges zunächst erst mal entrümpelt. Der Raum im Keller wurde für viel Geld komplett erneuert, wir haben alle Teflonpfannen durch moderne Keramikpfannen ausgetauscht und einen neuen Grill eingebaut“, zeigt Oliver Overhage auf. Zudem wurde als weitere Sofortmaßnahme ein Reinigungsplan aufgestellt, bei dem jeweils Verantwortliche benannt wurden, der auch mit Uhrzeit abgezeichnet werden müsse.

„Wir haben uns mit dem Lebensmittelkontrolleur besprochen, welche Maßnahmen wir auf welche Art und Weise am besten durchführen. Wir können sagen, wir waren wirklich überrascht über die gute Zusammenarbeit mit der Behörde. Das war kein Entgegenkommen, sondern gute fachliche Beratung, was uns wirklich weitergeholfen hat“, betont das Betreiberpaar im Gespräch mit unserer Redaktion. „Und sollte es Skeptiker unter unseren Kunden geben: Die dürfen sich gerne vor Ort ein Bild machen, es sieht wirklich wieder sehr gut aus“, freut sich die Chefin.