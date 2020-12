von Hans-Jürgen Kommert

Es gibt wohl doch Hoffnung für das Parkhotel „Wehrle“ in Triberg. Nach der Rückabwicklung des Kaufvertrags könnte es irgendwann nach dem 10. Januar 2021 wieder eröffnen.

Triberg So haben die Triberger Stadtmusiker das Corona-Jahr erlebt Das könnte Sie auch interessieren

Ein Hinweis darauf ist, dass der Eigentümer, die BZM Invest GmbH Gartenstraße 24, einen Antrag auf Baugenehmigung zur Umsetzung baulicher Maßnahmen im Zuge eines Brandschutzkonzepts in der Gartenstraße eingereicht hat. Geschäftsführer der GmbH ist Günther Möckesch und somit der alte und neue Eigentümer des Parkhotels „Wehrle“.

Triberg Kommandant wird zum freien Mitarbeiter befördert Das könnte Sie auch interessieren

Aufgrund denkmalschutztechnischer Vorgaben sollen dabei die Eingriffe und Veränderungen in der Gebäudesubstanz behutsam und unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes erfolgen, hieß es in einer Tischvorlage des Triberger Gemeinderats in dessen jüngster Sitzung.