von Priska Dold

Der Freundeskreis Las Torres traf sich auch im vergangenen Jahr wieder regelmäßig zum Basteln. Die Arbeiten werden normalerweise verkauft, der Erlös geht an die Organisation Las Torres – ein Projekt, das Straßenkinder in Venezuela unterstützt. Doch diesmal läuft alles wegen der Corona-Pandemie ein wenig anders ab.

Von Karten bis Gebäck

Der Verkauf in Nußbach fand immer am Palmsonntag nach dem Gottesdienst statt, was dieses Jahr entfallen musste. Das Angebot war in der Vergangenheit immer gerne angenommen worden. Handgefertigte Glückwunsch- und Trauerkarten waren sehr beliebt, ebenso verzierte Osterkerzen sowie liebevoll gebastelte kleine Ostergeschenke und Gebäck. In diesem Jahr ließen sich Petra Herdner, Angela und Caroline Schätzle etwas einfallen, um trotz Corona wieder einen Geldbetrag für Las Torres zu erzielen. Im Flur im Nußbacher Rathaus ist ein Tisch aufgebaut, hier werden die schönen Dinge angeboten. Die Preise sind angegeben, eine Kasse steht daneben.

Geweihte Zweige für Gläubige

Dazu gibt es noch ein weiteres Angebot. Im allgemeinen galt es, dieses Jahr von einer Palmweihe abzusehen. Unter diesen Umständen gehen Kinder auch nicht wie sonst von Haus zu Haus und bieten die Zweige an. Doch der Druck der Gläubigen war überall groß. Die Verantwortlichen nahmen also Kontakt zur Frauengemeinschaft Bad Dürrheim auf. Es gab die Erlaubnis, die Palmen, von Stefanie Kammerer gesammelt und sorgsam zu kleinen Sträußen gebunden worden waren, in einem Behältnis nach Bad Dürrheim in die katholische Kirche zu stellen. Mit vielen anderen Palmen konnten diese dann im Gottesdienst unter Ausschluss der Öffentlichkeit geweiht werden. Die Segnung wurde im Internet übertragen. So hatten Gläubige noch die Möglichkeit, zu einem geweihten Palmzweig zu kommen.