hlen und Ehrungen standen bei der Hauptversammlung des Bezirks-Imkervereins im Hotel „Lilie“ an. Vorsitzender Helmut Finkbeiner berichtete ausführlicher, da die letzte Hauptversammlung aufgrund der Pandemie im April 2019 stattfand. Er erinnerte an etliche Aktionen, etwa Renovierungsarbeiten im Lindengrund, Imkern auf Probe, die Teilnahme am Weihnachtsmarkt und am Stadtfest sowie einen Ausflug zum Campus Galli.

Weiterhin gab es Fortbildungen, unter anderem absolvierte Volker Nägele die Ausbildung zum Bienensachverständigen. In der Versammlung musste der Vorstand neu gewählt werden: Die anwesenden Mitglieder wählten jeweils einstimmig den Vorsitzenden, Helmut Finkbeiner, sein Stellvertreter ist Volker Nägele, Kassierer ist Tim Schreiber, als Vertretung steht Daniela Becherer bereit. Neuer Schriftführer bei den Imkern ist Mario Ferdani, die Vertretung übernimmt Hansjörg Becherer. Das Amt des Beisitzers wurde mit Michael Bürkle besetzt. Die Kasse prüfen Josef Kuner und Ralf Spadinger. Als Mitglieder für den Vereinsausschuss wurden für Triberg Rainer Buderath und Harald Wild, für Gremmelsbach Josef Kuner, für Nußbach Hubert Schwäble und Markus Becherer, für Schonach Christian Brinkhus und Ralf Spadinger, für Orte außerhalb Karlheinz Zähringer bestellt.

Neues Tierheim geplant

Angela Nock vom Tierschutzverein informierte während der Hauptversammlung darüber, dass der Verein ein neues Tierheim plane. In diesem Zusammenhang möchte die Stadt Wasser- und Abwasseranschluss anbieten. Hierbei wird sich der Imkerverein in Kooperation mit dem Tierschutzverein beteiligen.

Für langjährige Vereinszugehörigkeit nahm der Vorsitzende folgende Ehrungen vor: Zehn Jahre ist Tobias Dold dabei, Marco Kimmig, Tim Schreiber und Karlheinz Zähringer sind seit 20 Jahren aktiv. Seit 30 Jahren kümmern sich Michael Bürkle und Helmut Kienzler um ihre Bienen. Mit 60 Jahren ist Hermann Muckle ein echtes Vereins-Urgestein. Sabine Schwäble und Kathrin Krake wurden für besondere Verdienste ausgezeichnet.