Die DRK-Ortsgruppe Triberg-Schonach feiert Jubiläum und blickt auf 125 Jahre Hilfe für die Gemeinschaft zurück. Von den bescheidenen Anfängen als Sanitätskolonne bis zur heutigen Hilfsorganisation hat das DRK viele Herausforderungen gemeistert. Am Sonntag, 17. September, lädt die DRK-Ortsgruppe Triberg-Schonach die Bevölkerung der Raumschaft von 11 bis 16 Uhr zum Feiern rund ums Kurhaus Triberg ein.

„Es gibt keinen Sieger, es gibt keine Besiegten, es gibt nur Menschen. Und allen, die nach Hilfe rufen, muss geholfen werden.“ Unter dieses Leitmotiv stellte Henri Dunant im Jahr 1859 seine Bemühungen zur Errichtung einer internationalen Hilfsorganisation für Kriegsverwundete und Kriegsgefangene. Noch heute stehen seine Gedanken vor der Arbeit aller Rotkreuz-Organisationen. Gründung des Ortsvereins: Am 10. März 1898 gründeten 13 Männer auf Anregung des Badischen Militärverein-Verbandes die „Sanitätskolonne Triberg als Abteilung des örtlichen Militär-Veteranen-Vereins“, was den Ursprung des heutigen Ortsvereins Triberg-Schonach des Deutschen Roten Kreuzes darstellte. Die Leitung und Ausbildung oblag dem Mediziner und Assistenzarzt der Reserve Dr. Bürkle – ein Anfang mit nur wenigen Hilfsmitteln. Mit an Bord bereits der spätere langjährige Kolonnenführer Adolf Heim. Einer der größten Vorkriegseinsätze erfolgte 1908, als 20 Mitglieder bei einem Großbrand unterstützend dabei waren.

Entwicklung: Die Zahl der Mitglieder wuchs stetig; am 1. Januar 1912 gehörten dem Verein 26 Mitglieder und der Kolonnenarzt an. Erste echte Herausforderungen waren die Weltkriegsjahre 1914 bis 1918. Ein Großteil der Kolonne musste sofort einrücken. Später kamen die ersten Verwundetentransporte, die bis zum Ende des Krieges nicht mehr aufhörten. Sofort wurden Reservelazarette im Krankenhaus und im „Hotel Bellevue" eröffnet.

In der Nachkriegszeit wandelte sich die bis dahin überwiegend auf die Verwundetenfürsorge spezialisierte Rotkreuzorganisation zu einem Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege. Die Triberger Sanitätskolonne tat weiterhin still und unauffällig ihren Dienst am Nächsten. Bei jeglichen Notfällen waren die Aktiven zur Stelle, um kommentarlos und ehrenamtlich die erforderliche Hilfe zu leisten. 1935 wurde das Personal um eine „Helferinnengruppe“ erweitert.

Einer der spektakulärsten Einsätze der erneuten Vorkriegszeit fand im Mai 1938 statt, als im Raum Nußbach-Triberg-Rohrhardsberg fünf Sportflugzeuge abstürzten und innerhalb nur weniger Stunden sechs Verletzte und zwei Tote zu bergen waren. Zum 40. Jubiläum im Dezember 1938 bestand der Triberger Sanitätszug aus über 50 Helfern und zwölf Helferinnen. Nicht einmal ein Jahr später begann der Zweite Weltkrieg – erneut musste ein großer Teil der Triberger DRK-Helfer einrücken. Ohne die mittlerweile 28 Helferinnen wäre damit für die Verbliebenen ein normaler Sanitätsdienst nicht möglich gewesen.

Im Jahr 1942 konnte trotz des Kriegs ein fabrikneues Sanitätsauto beschafft werden, nachdem bisher Kranken- und Verletztentransporte mit dem Handkrankenwagen organisiert werden mussten. Dazu wurden Lazarette in verschiedenen Hotels eingerichtet. Fünf Lazarettzüge brachten jeweils mehrere Dutzend Verletzte. Bis Kriegsende waren es 5885 Verwundete, an denen 3048 chirurgische Eingriffe (darunter rund 70 Amputationen) vorgenommen wurden, vieles unter erschwerten Bedingungen. Erneut bewährte sich der hohe Ausbildungsstand, auch der ortseigene Blutspendedienst. Am Ende des Krieges galt es, hunderte von Kriegsgefangenen zu versorgen.