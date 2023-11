Interessanten heimatkundlichen Lesestoff bietet das 27. Jahresheft der Triberger Heimatblätter, das jetzt erschienen ist. Es informiert über Neuerungen im Schwarzwaldmuseum, aber auch über Heimatgeschichte und -kultur, wie die Herausgeber mitteilen.

Im Schwarzwaldmuseum entsteht gerade ein neuer Ausstellungsbereich, der die Fastnacht in der Raumschaft präsentiert und den Besuchern attraktive Fotomotive bietet. Durch die Triberger Kombikarte und das Museumscafé konnten die Besucherzahlen des Museums wieder deutlich gesteigert werden.

Mit den Ereignissen um Pater Clemens Maria Hofbauer beschäftigt sich ein erster Beitrag von Frater Meinrad vom Benediktinerkloster Engelberg in der Schweiz, der die dortige Klosterbibliothek verwaltet und inzwischen zu einem ausgewiesenen Kenner der Heimatgeschichte in der Raumschaft Triberg geworden ist.

Streit in Kirchenkreisen

Ausführlich beschreibt Frater Meinrad die teils heftigen Auseinandersetzungen der Ortsgeistlichen, die ihre Felle davonschwimmen sahen, mit den erfolgreichen Redemptoristen. Letztlich setzte sich Ignaz Heinrich von Wessenberg, aufgeklärter Generalvikar des Bistums Konstanz, durch. Die Redemptoristen um Hofbauer mussten Triberg verlassen. Mit der Blatternepidemie 1870 und 1871 sowie Falschmünzern in Schonach beschäftigen sich zwei weitere Artikel des Benediktinerbruders Meinrad.

Einen Nachruf auf Dieter Stein, eines der letzten Triberger Originale, schrieb Armin Kienzler für die neuen Heimatblätter, genauso wie eine Erinnerung an Hermann Schwer, der wesentlich zur Gründung des Schwarzwaldmuseums beitrug. Ein weiterer Beitrag Kienzlers erinnert an die Brüder Hermann und Hans-Georg Brunner-Schwer, die Kultur und Sport beeinflussten.

Ein Artikel von Klaus Nagel erinnert an die Auflösung des Badischen Bezirksamts Triberg zum 1. April 1924. Die Herrschaft beziehungsweise der Bezirk Triberg – ein Verwaltungsbezirk historischer Größe – bestanden nahezu 700 Jahre lang. Der scharfe Protest des Triberger Gemeinderats gegen die Auflösung des Bezirks blieb aber ohne Erfolg.

Ein sinnloses Todesurteil wurde zum Kriegsende am 23. April 1945 an dem Triberger Eugen Wehrle in Rohrbach vollstreckt. Klaus Muckle aus Rohrbach ließ für Wehrle am Ort der Hinrichtung einen Gedenkstein errichten. Die Hintergrundinformationen dazu liefert ein weiterer Beitrag Nagels.

Passend zum Thema Kriegsende stellen die Heimatblätter den historisch unterfütterten Roman „Versteckt im Schwarzwald“ von Michael Paul vor, der die Ereignisse um Himmlers Sonderzug am Bahnhof im Dritten Reich in Triberg aufgreift. Das Buch gibt es in der Tourist-Info.

Die barocken Schanzenanlagen stellt Jean-Philippe Naudet vor, während Wilfried Papa den Geleitturm im Tiefenbach zeichnerisch rekonstruiert hat. Heimatforscher Karl Volk rundet den Reigen mit seinem Beitrag über eine Antrittspredigt des Pfarrers Augustin Freud am Josephstag 1843 in Gremmelsbach ab.