von Dieter Stein

Skulpturen aller Art, aber auch viele Brunnen von Narrenvereinen, sind derzeit bei Freizeitkünstlern äußerst beliebte Objekte für die für Verzierung mit Corona-Schutzmasken. Der Fantasie der meist anonymen Personen sind sichtlich keinerlei Grenzen gesetzt und erzeugen beim Betrachter meistens ein Schmunzeln. So liest man fast tagtäglich von mehr oder minder positiven Meldungen, die über gelungene oder auch ins Gegenteil verkehrte Verschönerungen berichten.

Naturgemäß finden Meinungen jeglicher Art auch im Internet genügend Freiraum und Häme. Und so darf sich jetzt auch der Narrenbrunnen der Wasserfallstadt Triberg rühmen, unerwartet in den Fokus der Betrachtung gerückt zu sein. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche wurde von einer oder mehreren Personen eine äußerst unangenehme Veränderung an der aus Beton hergestellten Spättle-Figur vorgenommen, die allerdings nichts mehr mit Spaß und Schabernack zu tun hat.

Mutwillig beschädigt

Mutwillig wurde die Figur, um die der Brunnen anlässlich eines Narrentreffens zur Fasnetszeit 2017 kostenaufwendig zusätzlich erweitert wurde, stark beschädigt. Und zwar wurden dem Spättle gewaltsam die rechte Hand und ein Griff an der Spättleschere abgeschlagen. Ob dies als ein übler Scherz anlässlich der ausgefallenen Walpurgisnacht angesehen werden kann, ist äußerst fraglich.

Zunftmeister Volker Fleig ist ratlos. Der Brunnen erfreute im Sommer Jung und Alt und diente als Kulisse für unzählige Selfies, die von den Gästen in alle Welt verschickt wurden. „Wir waren stolz auf diese gelungene Erweiterung der Spättle-Figur, die seinerzeit vom Gipser- und Stuckateurgeschäft Kaiser durchgeführt wurde. Jetzt ist diese mühevolle Arbeit plötzlich Makulatur. Außer dem immateriellen Verlust wird auch der finanzielle Schaden nicht unbeträchtlich sein. Ich schätze ihn auf mehrere tausend Euro“, sagt Fleig.

Schutzmaske wäre besser gewesen

„Wer diesen Schaden verursacht hat, musste viel kriminelle Energie aufbringen, denn ohne geeignetes Werkzeug wäre eine solche Zerstörung nicht möglich gewesen. Es wäre uns lieber gewesen, wenn auch unser Spättle über diese schwierige Zeit eine bunte Schutzmaske hätte tragen dürfen, dann wäre zumindest kein Schaden in dieser Form entstanden“, meint der Zunftmeister.