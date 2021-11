von SK

Was sich aus einer simplen Verkehrskontrolle plötzlich alles entwickeln kann: Am Dienstagabend war Beamten des Polizeireviers St. Georgen in der Triberger Hauptstraße ein älterer VW Golf aufgefallen, der gegen 23.30 Uhr mit hohem Tempo durch die Stadt fuhr – so berichtet es die Polizei am Mittwochmorgen. Der Golf wurde gestoppt, am Steuer saß ein 30 Jahre alter Mann.

Schon per Haftbefehl gesucht

Die Überraschung: „Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den 30-jährigen Fahrer ein Haftbefehl vorlag. Den VW Golf hatte der Mann in der Nacht vom 27. auf den 28. Oktober in Villingen gestohlen und mit zwei, ebenfalls gestohlenen, Kennzeichen eines Mercedes versehen.“ Dazu passte auch noch eine weitere Feststellung: „Einen Führerschein besaß der Autodieb nicht.“

Schönwald Brückenschlag zwischen Nord und Süd: Neues Mountainbike-Netz wurde offiziell eröffnet Das könnte Sie auch interessieren

Die Beamten nahmen den Mann fest und stellten das Auto sicher. Gegen ihn wird jetzt wegen Autodiebstahls, Kennzeichendiebstahls, Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt, berichtet die Polizei abschließend.