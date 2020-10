von Hans-Jürgen Kommert

Nur alle fünf Jahre treffen sich alle drei Abteilungen der Triberger Feuerwehr, um unter anderem darüber abzustimmen, wer Kommandant aller drei Abteilungen werden soll. Amtsinhaber Jens Wallishauser wurde bei der Versammlung mit großer Mehrheit in seinem Amt bestätigt. Coronabedingt versammelten sich die Abteilungen erst im Herbst – mit Voranmeldung und gehörig Abstand benötigten sie den großen Saal des Kurhauses. Bürgermeister Gallus Strobel sowie die Ortsvorsteher Heinz Hettich (Nußbach) und Helmut Finkbeiner (Gremmelsbach) nahmen an der Versammlung teil, auch viele Gemeinderatsmitglieder waren dabei.

Gesamtkommandant Jens Wallishauser gab einen Überblick über die vergangen fünf Jahre. Konstant geblieben sei die Anzahl der Aktiven: 94 Kameraden und Kameradinnen versehen ihren Dienst für Triberg. Davon gehören 36 zur Abteilung Triberg, 32 zu Nußbach und 26 zu Gremmelsbach. Verschlechtert habe sich die Tages-Verfügbarkeit, da viele Aktive außerhalb tätig seien. Immerhin sei es weiter möglich, eine Mannschaft in Zugstärke zu stellen. In Absprache mit der Abteilung Gremmelsbach stünden auch jederzeit sechs Atemschutzgeräteträger zur Verfügung, so der Gesamtkommandant.

Jugend-Feuerwehr wächst weiter

Erhöht habe sich die Zahl der Mitglieder der Jugendwehr, da seit kurzem auch schon Sechsjährige mitmachen dürfen. Dies stelle allerdings erhöhte Anforderungen an Kinderpsychologie und Pädagogik, so Wallishauser. In Sachen Ausbildung war man teils auf „Nachhilfe“ aus dem Nachbarland angewiesen, da eine Ausbildung für Tunnelbrände in Bruchsal nicht möglich sei. Auch ein Waldbrand-Seminar wurde in der Schweiz belegt. Hier stellt die Triberger Wehr eines von drei Kompetenz-Teams im Kreis, weshalb Gremmelsbach den neuen GW-T sowie einen Waldbrand-Rollwagen erhielt.

Eine Waschmaschine für Masken

In den vergangenen fünf Jahren erhielt Triberg das Löschfahrzeug TLF 4000, die Atemschutzwerkstatt wurde aufgerüstet, dazu gab es viele „Kleinigkeiten“ wie eine Maskenwaschmaschine, neue AT-Flaschen und Schlauchmaterial. Die Gremmelsbacher Wehr erhielt das genannte Fahrzeug sowie eine neue Garage und vielerlei Ausrüstungsgegenstände wie etwa einen Faltbehälter für 8000 Liter Löschwasser.

Nußbach bekam Unterstützung bei der Gerätehaussanierung und der dritten Garage, vieles wurde in Eigenleistung geschaffen. Aktuell konnte ein neuer Mannschaftstransportwagen (MTW) mit Allradantrieb bestellt werden, der im Frühjahr 2021 zur Verfügung stehen soll. Alle Abteilungen erhielten die neue Ausgehuniform. Der Gremmelsbacher Kommandant Thomas Weisser spendete sechs handliche Wärmebildkameras.

Schwere Stürme und Gebäudebrände

Bei den Einsätzen verwies der Gesamtkommandant auf die schweren Stürme der vergangenen Winter, dazu auf die beiden Gebäudebrände, die nur wenige Wochen zurücklagen. „Den Dachstuhlbrand in der Kreuzstraße im Innenangriff bei geschlossener Dachhaut unter Atemschutz zu löschen, war für eine freiwillige Feuerwehr schon eine echte Leistung“, lobte er die Beteiligten.

2025 soll der Neubau des Gerätehauses starten

In Sachen Digitalfunk sei nach wie vor der „Freie Mitarbeiter“ Erhard Haberstroh zuständig. Ein bereits in Gremmelsbach getestetes „Alarmdispatcher-System“, mit dem schnell die Personalstärke für einen Einsatz festgestellt werden könne, soll auch in den anderen Abteilungen eingeführt werden. Aufrüstung soll es im Bereich Digitalisierung geben. Dazu soll Triberg einen neuen Rüstwagen erhalten. Der alte ist mehr als 30 Jahre alt – und 2025 werde mit dem Neubau des Gerätehauses begonnen, was auch Bürgermeister Strobel unterstrich.

Schätzle und Hettich sind Stellvertreter

Wallishauser selbst stellte sich nochmals zur Wahl als Gesamtkommandant. Mit Michael Lukas gab es einen Gegenkandidaten, allerdings vereinte Wallishauser stolze 87 Prozent Zustimmung auf sich. Mit großer Mehrheit wurde auch Martin Schätzle zum ersten Stellvertreter gewählt, Patrick Hettich wird zweiter Stellvertreter. Im Gesamtausschuss sitzen neben Wallishauser, seinen Stellvertretern und dem Gremmelsbacher Abteilungskommandanten aus Triberg Harald Harter, Bernd Schneider, Stefan Schätzle und Dominik Borho, aus Nußbach Stefan Kammerer, Mario Kienzler und Sebastian Kammerer. Aus Gremmelsbach ergänzen Robin Bertsche und Jürgen Laube das Team.

Ehrenkreuz für Haberstroh

In diesem Jahr gab es mit Oberbrandmeister Erhard Haberstroh eine Verabschiedung aus dem Leitungsteam, da er altershalber aus dem aktiven Dienst ausscheiden muss. 25 Jahre lang bekleidete er den Posten des Stellvertreters des Gesamtkommandanten. Haberstroh erhielt neben Geschenken auch eine besondere Ehrung: das Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber des Deutschen Feuerwehrverbands. Aus dem Ausschuss wurden zusätzlich Manfred Hilser und Jürgen Hess verabschiedet.