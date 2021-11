von Hans-Jürgen Kommert

Im Jahr 1954 wurde in Gremmelsbach Furchtbares bekannt: Ein Mörderpaar wohnte seit mehreren Jahren im Dorf, im Untertal. Ruth Blaue, die um 1947 herum mit ihrem Lebensgefährten Horst Buchholz in der kleinen Schwarzwaldgemeinde angekommen war, wurde damals mit ihrem Geliebten verhaftet. Der Mord wurde allerdings Jahre zuvor begangen, im Norden Deutschlands, in der Nacht vom 14. auf 15. November 1946 – also vor 75 Jahren.

Dieses Wegkreuz schnitzte Horst Buchholz. Bild: Hans-Jürgen Kommert

Buchholz soll die Tat gemeinsam mit seiner Geliebten begangen haben, Mordopfer war deren Ehemann John Blaue. Das Gericht war seinerzeit der Ansicht, Ruth habe ein Schlafmittel unter das gemeinsame Abendessen gemischt, was im Nachhinein eigentlich nicht nachvollziehbar ist, da die schier unerträgliche Bitterkeit der Barbiturate, die mit Fischpaste bestrichenen Brote, ungenießbar gemacht hätte. Danach soll Buchholz den Ehemann mit der Axt erschlagen haben. Die Leiche wurde in einem Seesack, der mit Gewichten beschwert war, in einem Tümpel versenkt. Dort wurde er später von Kindern beim Baden gefunden.

Zweifel an der vorliegenden These äußerte der Jurist Klaus Alberts in seinem Buch „Die Mörderin Ruth Blaue“, das im Jahr 2011 erschien. Demnach zweifelte der Autor daran, dass der Beschuldigte von seiner Art und Vergangenheit her zu einer solchen Tat fähig gewesen wäre.

Er sei der Ansicht, Ruth Blaue habe die Tat allein begangen. Denn, 1914 in Breslau geboren, sei diese ein lebhaftes, intelligentes Kind gewesen, das nach der Volksschule, Mittel- und Haushaltungsschule die Handelsschule besucht habe. Sie habe sich schon in jungen Jahren durch Unterschlagung, Urkundenfälschung, Diebstähle und Betrügereien strafbar gemacht. Um zu Geld zu kommen, habe sie sich selbst der Prostitution nicht verweigert. Blaue habe zudem minderjährig einen Arzt geheiratet, die Ehe soll jedoch nur sehr kurz gehalten haben. Zu einer Gefängnisstrafe sei sie verurteilt worden, sie habe diese aber nur zu einem Teil verbüßt. Ihr zweiter Ehemann sei John Blaue, Oberleutnant zur See, gewesen. Er habe seinen Seemannsdienst unterbrochen, und das Fuhrunternehmen „Blaue Blitz“ gründen wollen, in dem seine Frau Ruth die Organisation übernehmen sollte. 1940 sei Blaue eingezogen worden. Seine Frau sei Flakhelferin geworden, habe in diesem Dienst mehrere Nervenzusammenbrüche erlebt und habe daher ins zivile Leben zurückkehren dürfen. Nach Kriegsende habe sie in Elmshorn eine Leihbücherei eingerichtet.

Lebenslängliche Freiheitsstrafe im Zuchthaus Ruth Blaue und Horst Buchholz in Gremmelsbach. Foto: Archiv Volk

Das Unheil begann laut Autor Alberts mit der Begegnung mit Fliegerleutnant Horst Buchholz. Von John Blaue zunächst geduldet, sei eine intime Beziehung zwischen der belesenen Ruth und dem Holzschnitzer Buchholz entstanden. Nach dem Mord an John Blaue in der Nacht vom 14./15. November 1946 sei das Liebespaar in den Ort Buchholz gezogen, dann weiter nach Schafstedt – beide Orte liegen im Kreis Dithmarschen. Horst habe zu dieser Zeit Arbeitslosengeld bezogen, Ruth habe Geld mit dem Verkauf von Büchern, mit Kartenlegen und Wahrsagen verdient. Mit Horst habe sie eine gemeinsame Zukunft erleben wollen – um jeden Preis, wohl auch um den eines Mordes.

Schließlich landete das Paar im Untertal von Gremmelsbach. Bescheiden, hilfsbereit, als durchaus geschätzte Nachbarn, wurden die beiden hier ganz anders wahrgenommen, als es die psychologischen Gutachten später in der Urteilsbegründung feststellten. Sogar zur Konversion zur katholischen Religion seien sie entschlossen gewesen, so eine Aussage Ruths in der Pension Schoch. Der angebliche Mörder Buchholz hat in Gremmelsbach ein Wegkreuz geschaffen, indem so mancher die eigenen Seelenqualen des Schnitzers ausgedrückt sieht.

Dem Gericht lagen sage und schreibe 37 Variationen von Geständnissen der beiden vor, keine beneidenswerte Situation.