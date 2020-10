von Karl Volk

Ursprünglich war der Erntedankgottesdienst in Gremmelsbach auf dem Parkplatz unterhalb des Friedhofs geplant, doch verhieß der Morgen mit Regen, Wind und niedrigen Temperaturen nichts Gutes, sodass sich das Gemeindeteam für den Dorfgemeinderaum entschied. Der Gang und der Nebenraum boten den Besuchern mit dem vorgeschriebenen Abstand zusätzlich Platz, die so wenigstens über Lautsprecher der Handlung folgen konnten. Auffallend war die Zahl der vielen Kinder und Jugendlichen, die mit Ideenreichtum, Engagement und ihren Talenten eine Feierstunde mitgestalteten, die zu einem stimmungsvollen, religiösen Erlebnis für alle wurde. Auch deshalb, weil für einen Gottesdienst unkonventionelles Verhalten gewünscht wurde.

Stimmungsvolles Erlebnis

Die neun Firmlinge hatten mit viel Geschmack die Bühne zum Altar verwandelt, mit heimatlichen Früchten, Gemüse, Blumen und Sträuchern und – originell – mit einem Ziehkarren aus Großvaters Zeiten. Das war der Dankbarkeit Gott gegenüber einer reichen Ernte geschuldet. Damit widerlegten sie auch ein verbreitetes Vorurteil, Jugendliche seien für Religiöses nicht zu haben.

Schreiendes Unrecht

Sinnvoll war aber auch am 4. Oktober, dem Tagesheiligen Franziskus von Assisi, das Wort zu geben, der Gottes Schöpfungswerk in seinem Sonnengesang in unübertrefflicher Weise pries. Denkwürdig wird dieser Tag auch bleiben, weil Papst Franziskus die Enzyklika „Tutti Fratelli“ (über die Geschwisterlichkeit und die soziale Freundschaft) erließ. Zusätzlichen geistigen Tiefgang erhielt die Feier mit dem aktuellen Bezug auf die Probleme der Gegenwart: dem schreienden Unrecht der Wegwerfgesellschaft angesichts unsäglicher Not in weiten Teilen der Welt. Die wohlformulierten Texte ergriffen die Besucher und ließen sie andächtig werden.

Fetzige Lieder

Eröffnet wurde die Feier von Natalie Damm mit einer selbstkomponierten Weise auf dem E-Piano, Tochter Nina begleitete sie im Folgenden auf ihrer Blockflöte. Die Lieder begleitete Irina Hilser. Es waren Lieder in moderner Sprachfassung und mit flotten Rhythmen, wie „Einfach spitze, lass uns stampfen, klatschen, hüpfen, tanzen“, für die vor Jahrzehnten das Wort fetzig erfunden wurde.

Bewegung für Leib und Seele

Es erging auch die Anregung, im Stehen zu singen, je nach Text die Arme zu heben, nach den Seiten auszubreiten und sich zu bücken. Und da sich die Schlussmeditation der Firmlinge nach den Gegebenheiten und Problemen in alle Himmelsrichtungen wandten, sahen die Akteure auf der Bühne stehend nach Osten, Westen, Süden, Norden – im Gedenken an Menschen und Geschöpfe in diesen Gegenden. Vier von den Kleinsten hoben Plakate mit je einem großen gemalten Buchstaben in die Höhe, die das Wort „Dank“ (die Anfangsbuchstaben für Dinge, All, Nähe, Kinder) ergaben: Bewegung nicht nur für die Seele, sondern auch für den Leib.

Spendenerlös für Kindergarten

Die Feier folgte dem Schema der katholischen Messe außer den Teilen, die dem Priester vorbehalten sind (Opferung, Wandlung, Kommunion) mit Einführung, Kyrie, Gloria, Lesung, Evangelium. Man spürte es förmlich: die Konzeption des Gottesdienstes erforderte vorausgehende Gedankenarbeit. Predigt, Fürbitten, und alles andere hatte seinen Bezug zur Gegenwart, und es war den Anwesenden aus dem Herzen gesprochen. Am Ende konnten sich die Besucher gegen eine Spende an den Früchten bedienen. Der Erlös kommt dem Kindergarten in Gremmelsbach zugute.