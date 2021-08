In diesem Moment, als Aline Rotter-Focken am vergangenen Montag ganz oben auf dem Podest stand, mit der Goldmedaille um den Hals, hat sich all das, was hinter ihr lag, gelohnt. Das jahrelange Schuften, das Durchschreiten emotionaler Täler und das Ankämpfen gegen eingestaubte Geschlechtervorurteile. Die 30-jährige Tribergerin darf sich nun Olympiasiegerin nennen und hat sich diesen Titel mehr als verdient.

Bei der Frage, was Aline Rotter-Focken von anderen Ringerinnen unterscheidet, muss Jan Rotter lange überlegen. „Wo fange ich da an?“, antwortet der Ehemann von Aline Rotter-Focken. „Disziplin und Motivation haben sie alle“, sagt der 30-Jährige. „Bei Aline sind diese Dinge aber in einem besonderen Maße ausgeprägt. Ohne Wille gibt man irgendwann auf. Aline hat eine unaufhaltsame Motivation, die sie getrieben hat.“

Diese Leidensfähigkeit, die Bereitschaft, mehr zu arbeiten als ihre Konkurrentinnen und der jahrelange Verzicht auf alles, was nicht in den Trainings- oder Ernährungsplan passte, waren unerlässlich, um Olympisches Gold zu gewinnen. Ein außergewöhnliches Talent fürs Ringen wurde der gebürtigen Krefelderin nämlich nicht in die Wiege gelegt, auch wenn die Fockens eine Ringerfamilie sind. Vielmehr musste sie sich diesen Erfolg wortwörtlich erarbeiten. „Andere sind talentierter“, sagt Jan Rotter. „Aline musste im Training durch tausende Wiederholungen gehen, um dieses Level zu erreichen.“

Krafttraining um 6 Uhr

Rotter muss es wissen, schließlich ist er nicht nur ihr Ehemann, sondern stand selbst jahrelang auf der Matte und war immerhin mal Deutscher Vizemeister im griechisch-römischen Stil. Er sah, wie seine Frau unzählige Male schon morgens um 6 Uhr im heimischen Kraftraum stand und Gewichte stemmte, wie sie mit einer stoischen Disziplin zweimal täglich Yoga praktizierte, um ein besseres Bewusstsein für ihren Körper zu schaffen. Und er sah auch, wie Aline Rotter-Focken in emotionale Löcher stürzte, aus denen sie sich selbst wieder befreite. „Es gab so viele Momente, in denen ich daran gezweifelt habe, ich habe so viel geweint und gelitten und geackert – jetzt hat es funktioniert. Manchmal kommt im richtigen Moment alles zusammen“, blickte das Kraftpaket nach dem Goldkampf auf ihre Karriere und vor allem deren schwersten Momente zurück.

Oft hat Rotter-Focken bei großen Turnieren der entscheidende Schritt gefehlt, sie hat meist das Halbfinale verloren und sich mit einem dritten Platz begnügen müssen. Als den wohl wichtigsten Meilenstein auf dem Weg zu Gold in Tokio nennt Jan Rotter die Olympischen Spiele fünf Jahre zuvor in Rio de Janeiro. Dort spielten ihr die Nerven einen Streich, sie verlor gegen eine Gegnerin, die sie zuvor dreimal besiegt hatte und landete nur auf Rang neun. „Da hat ihr die mentale Ruhe gefehlt“, sagt der Ehemann.

Verschiebung kommt gelegen

Aline Rotter-Focken war klar, dass sie danach etwas ändern musste: Sie wechselte ihren Trainer, Patrick Loes folgte auf ihren Vater Hans-Georg Focken. Zudem rückte das Mentaltraining in den Mittelpunkt ihres Alltags. 2018 stieg sie dann in die Gewichtsklasse bis 76 Kilogramm auf – war dafür allerdings zunächst zu leicht und schwach, um mit der Weltspitze mithalten zu können. Das Verschieben von Olympia gab der Tribergerin ein zusätzliches Jahr, in dem sie zwei Kilogramm Muskeln aufbaute. Während des Lockdowns trainierte sie mit ihrem Mann, der als Sparringspartner häufig die immer größer werdende Kraft seiner Frau zu spüren bekam. „Besser hätte es für Aline mit der Verschiebung nicht laufen können“, sagt dieser.

Somit war sie perfekt vorbereitet für das letzte große Turnier ihrer Karriere, in dem sie nicht die Topfavoritin für Gold war, dann aber nach und nach alle Kontrahentinnen aus dem Weg räumte. Auch die Finalgegnerin Adeline Gray, die zuvor noch nie gegen die Deutsche verloren hatte, konnte mit den Defensivkünsten und der mentalen Konstanz von Rotter-Focken nicht mithalten. „Ich habe sie wachsen gesehen“, sagte Gray danach – eine Anerkennung der stetigen Entwicklung der Deutschen.

Gewachsen ist Rotter-Focken vor allem im Kopf. „Das Mentaltraining war ein ganz wichtiger Faktor für ihren Erfolg“, sagt Jan Rotter. „Aline hat gelernt, die Zweifel aus ihrem Kopf zu verdrängen. Jeden Tag hat sie sich in den Kopf gerufen, wie sie irgendwann ganz oben auf dem Treppchen steht.“ Am vergangenen Montag wurde dieses Bild im Kopf zur Wirklichkeit. Ganz oben auf dem Podest, mit der Goldmedaille um den Hals.

Zur Person

Aline Rotter-Focken (30) wurde am 10. Mai 1991 in Krefeld geboren. Bereits mit fünf Jahren begann sie beim KSV Germania Krefeld mit dem Ringen und wurde von ihrem Vater Hans-Georg Focken trainiert. Ihre größten Erfolge neben Olympia-Gold 2021 sind der Weltmeistertitel 2014 (bis 69 kg) und der dritte Platz bei der WM 2019 in der Klasse bis 76 kg. Seit vier Jahren lebt die Rheinländerin in Triberg im Schwarzwald, 2018 heiratete sie Jan Rotter. Nebenbei ist sie Gesundheitsmanagerin bei der Burger-Gruppe in Schonach.