von Hans-Jürgen Kommert

Ortsvorsteher Heinz Hettich hatte in der jüngsten Ortschaftsratssitzung in Nußbach eine gute Nachricht im Gepäck. Für den Ausbau des Glasfasernetzes in Nußbach, Gremmelsbach und in Schonachbach hat der Bund eine Fördersumme in Höhe von 4,2 Millionen Euro zugesagt.

Keinerlei Aussage über den Zeitplan

„Jetzt kann der Zweckverband auch den Landeszuschuss beantragen, das geht in der Regel relativ schnell“, so Hettich – um dann schmunzelnd hinzuzufügen, dass er aber keinerlei Aussage über den Zeitplan des Ausbaus treffen könne.