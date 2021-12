von Hans-Jürgen Kommert

Die Mitglieder des Gemeindeverwaltungsverbands der Raumschaft Triberg (GVV) brachten in ihrer jüngster Sitzung auch den gemeinsamen Haushaltsplan auf den Weg. Der Ergebnishaushalt beläuft sich demnach in ordentlichen Erträgen wie auch Aufwendungen auf 2,54 Millionen Euro.

Im Finanzhaushalt stehen 2,54 Millionen Euro an Einzahlungen 2,16 Millionen an Auszahlungen gegenüber, davon sollen 1,34 Millionen Euro investiert werden. Nach verschiedenen Schlüsseln bezahlen die drei beteiligten Kommunen Triberg, Schonach und Schönwald ihre Anteile – so liegt bei einigen Umlagen die jeweilige Einwohnerzahl zugrunde, bei Kosten, die durch die Schulen entstehen, die Schülerzahl.

Umlagen auf Kommunen

Bei den Verwaltungskosten in Höhe von 1,29 Millionen Euro bezahlt daher Triberg 534 200 Euro, Schonach 480 500 Euro und Schönwald 271 800 Euro. Die Kosten setzen sich zusammen aus allgemeiner Verbandsumlage, Real- und Gymnasiumskosten-Umlage sowie Abwasserkostenumlage.

Auch die Investitionsumlage wird nach diesem Prinzip aufgeteilt, allerdings entfällt die allgemeine Umlage. Insgesamt werden dabei 585 000 Euro auf die beteiligten Kommunen verteilt, das Gros der geplanten Ausgaben liegt dabei auf dem Abwasser (510 000 Euro). Und – verursacht durch das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) – müssen nun auch die Abschreibungen erwirtschaftet werden. Diese belaufen sich auf 374 000 Euro, was im Gesamten 2,245 Millionen Euro an Umlagen ergibt.

Liste soll erstellt werden

Einige Fragen ergaben sich bei Schonachs Bürgermeister Jörg Frey: Er sieht im Haushalt „üppige Personalkosten“, die ihm in der Summe deutlich zu hoch erschienen. „Das passt nicht im Vergleich mit unseren Personalkosten“, so äußerte er sich. Das seien zum Teil Verrechnungen und Pensionen, gab ihm Finanzchefin Christin Rinnus zu bedenken. „Ich würde mich freuen, wenn wir da einfach mal eine Liste an die Hand bekommen“, so Frey – was ihm Rinnus versprach.

Zudem, so Schonachs Bürgermeister, unterstützt von seinem Schönwälder Kollegen Christian Wörpel, interessiere ihn die Frage nach der Küche für die Realschule.

„Die Küche wurde 1984 eingebaut, vor allem die Herde sind genauso alt und bedürfen ebenso der Erneuerung wie diverse Schränke, wo die Türen nicht mehr halten. Wir haben ein Angebot über 39 500 Euro, eventuell können wir den Förderverein noch ins Boot holen“, meinte dazu der Verbandsvorsitzende und Tribergs Bürgermeister Gallus Strobel. Wörpel würde zuvor den Zustand der alten Küche gerne sehen.

Hohe Unterhaltungskosten

Zudem sehe er hohe Unterhaltungskosten und enorme Kosten an Bürobedarf – was, in ersterem Fall, laut Strobel auch an notwendigen Sanierungen im Kanalbereich liege und dem Bedarf an technischer Ausrüstung im Bürobereich. „Wir stellen enorme Summen für Investitionen ein, die nachher nicht getätigt werden“, sagte dazu Frey.