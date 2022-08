Die Liemberg- und die Obertalstraße werden saniert durch eine Oberflächensanierung wie in Villingen-Schwenningen

Zu den in Triberg anstehenden Straßensanierungen hat der Gemeinderat nun Arbeiten vergeben. Zwar stellte sich der Triberger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung nicht gegen die Vergaben für Straßensanierungen in den Ortsteilen, dennoch tauchte