von Hans-Jürgen Kommert

In der Hauptstraße gibt es über einem Pizza-Grill-House eine Eisdiele, deren Balkonterrasse zusätzlich vom Amtshausweg aus begehbar ist. Bereits mehrfach hatte der Eigentümer entsprechende Anträge eingebracht. Sie waren jedoch wegen der Vielzahl an Werbetafeln an der Ecke immer abgelehnt worden.

Abstimmungsergebnis So entscheidet der Gemeinderat Dem Vorhaben wurde mit 14 Ja-Stimmen, zwei Ablehnungen und zwei Enthaltungen das Einvernehmen erteilt.

Im erneuten Antrag verzichtet der Betreiber zwar auf einen zweiten Ausleger in Form einer Eiswaffel, doch zwei Eingangsschilder sollen es schon sein: eines von der Seite Amtshausweg, ein weiteres über dem Eingang an der Hauptstraße, zudem weitere Werbetafeln an der Brüstung der Balkonterrasse.

Für Susanne Muschal (SPD) sind das noch immer zu viele Schilder, Fraktionskollegin Ute Meier fand die Häufung der Werbeschilder unfair gegenüber der zweiten Eisdiele. Die weist aber laut Verwaltung ebenfalls vier Werbeanlagen auf.

Michael Hummel (FWV) wies darauf hin, dass durch eine mächtige Rotbuche an der Straße doch etliche Schilder verdeckt seien und es daher Sinn mache, mit mehreren Schildern zu werben.