Für die Besucher gab es auf dem Weihnachtsmarkt viel zu sehen und natürlich auch zu kaufen. Gleich beim Betreten des Marktgeländes konnte man sich von der Stimmung mitnehmen lassen und eintauchen in weihnachtliche Vorfreude.

Vorzugsweise handwerkliche Erzeugnisse waren im Angebot – und die Vielfalt war groß. Erstaunlich ist, wie viele Ideen sich aus Holz verwirklichen lassen. Da waren neben Sternen und Tannenbäumen auch Engel, Weihnachtsstelen, Kinderspielwaren, schön gearbeitete Weinhalter, Schneidebretter und Schachspiele aus hochwertigem Holz zu sehen.

Bepackt mit Adventskranz oder -gesteck, mit gebasteltem Nikolaus oder Metallfigur und Mistelzweig waren die Besucher auf dem Markt unterwegs. Natürlich gab es darüber hinaus eine große Auswahl an Gestricktem und Gefilztem wie Socken, Mützen, Stirnbänder und Stulpen.

Auch die Nußbacher Vereine waren wieder am Start. So bot die Chorgemeinschaft mit ihrem beliebten Weihnachtsflohmarkt eine sehr reiche Auswahl an Dekoartikeln. Die Gemeinschaft für Las Torres hatte das ganze Jahr über gebastelt. Schön verzierte Kerzen und eine große Auswahl an Glückwunschkarten standen zum Verkauf. Gefragt waren zudem die selbst hergestellten Marmeladen. Und auch Wundertüten, Biirebrot nach Herdner Art und Nußbacherle fehlten nicht.

Andrang herrschte bei Aquarellbildern, Bienenwachskerzen, Olivenöl und Süßigkeiten. Linzertorten und Weihnachtsgebäck waren in großer Auswahl zu erwerben. Kristóf Rajnai hatte sein selbst gebrautes Kämmerle-Bier dabei. Das Essensangebot war riesig: heiße Seelen vom Obst- und Gartenbauverein, Raclette-Wecken von der Trachtenkapelle, Apfelbrot von der Chorgemeinschaft, Chicken Nuggets vom Geflügelzuchtverein und Cevapcici vom Sportverein – es fehlte an nichts, auch nicht an Glühwein, Kinderpunsch und Kaffee. Die Grundschüler aus Triberg und die Noten-Chaoten, der Nachwuchs der Musikvereine, bereicherten den Markt musikalisch. Großen Anklang fand der Besuch der Freiburger Puppenbühne. „Kasperle und der Weihnachtsmann“ begeisterte mehr als 100 Kinder. Wegen des Andrangs war die Veranstaltung in die Turnhalle verlegt worden. Auch Nikolaus und Knecht Ruprecht schauten auf dem Weihnachtsmarkt vorbei – die 200 Geschenke, welche sie im Gepäck hatten, waren schnell verteilt.