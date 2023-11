60 Jahre Städtepartnerschaft zwischen Triberg und Fréjus werden nach dem Fest in Frankreich dieses Wochenende auch in Triberg gefeiert. Unter anderem gibt es eine gemeinsame Gemeinderatssitzung und einen geselligen Jahresrückblick.

Eine große Delegation aus Tribergs Partnerstadt Fréjus reist anlässlich des Volkstrauertags am kommenden Sonntag nach Triberg. Tags zuvor wird es eine öffentliche Gemeinderatssitzung im Triberger Kurhaus geben und am Sonntagnachmittag einen Jubiläumsrückblick, teilt die Stadt mit.

Für den viertägigen Aufenthalt in Triberg ab diesem Freitag organisieren der Freundeskreis Triberg-Fréjus und die Stadt ein umfangreiches Rahmenprogramm. Neben der Besichtigung von Sehenswürdigkeiten und Einrichtungen Tribergs steht eine gemeinsame Gemeinderatssitzung beider Gremien am Samstag ab 17 Uhr im Kurhaus an. Dabei sieht die Tagesordnung der öffentlichen Sitzung unter anderem Themen der touristischen Weiterentwicklung in Triberg vor.

Aus Anlass des Volkstrauertags am Sonntag besuchen die Gäste aus Fréjus die Zeremonie um 11 Uhr am Triberger Ehrenmal. Dort wird auch der Fréjuser Bürgermeister eine Ansprache halten. Hierzu sind alle Vereinsvertreter und Bürger eingeladen, schreibt die Stadt in ihrer Mitteilung. Und schließlich wird es um 14.30 Uhr im großen Kurhaussaal einen geselligen Jahresrückblick auf das Jubiläumsjahr 2023 geben. Für die musikalische Unterhaltung an diesem Nachmittag sorgen die Stadt- und Kurkapelle Triberg, der Musikverein Trachtenkapelle Nußbach sowie der Fanfarenzug Triberg. Es werden dort Fotos und kurze Filme vom großen Jubiläumsfest in Fréjus gezeigt, aber auch zu den weiteren Aktivitäten der Städtepartnerschaft. Hierzu sind alle 350 Teilnehmer des Jubiläumsfestes in Fréjus, alle Freunde der Partnerschaft und auch alle interessierten Bürger eingeladen, bekräftigt die Verwaltung.