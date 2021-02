von Hans-Jürgen Kommert

Die Fasnettage sind normalerweise im Kindergarten St. Anna echte Feiertage. Und auch in diesem verrückten Jahr 2021 soll das nicht anders sein. Es werde dieses Mal nur halt eine ganz besondere Fasnet, heißt es vom Team des Kindergartens.

„Seit etlichen Jahren beginnt in der Fasnetzeit bei uns ab Montag die heiße Phase. Da dürfen die Kinder – und natürlich auch die Mitarbeiterinnen – in Verkleidung kommen. Ganz heiß wird es dann ab Donnerstag – da kommen in üblichen Zeiten immer die Narren der Stabhalterei Freiamt zu Besuch und bringen uns ein Vesper mit. Der Besuch wird dieses Jahr recht knapp ausfallen, sie werden uns nur das Vesper vorbeibringen“, erzählt die Leiterin Barbara Brohammer. „Unsere Kinder haben im Gegenzug immer die Fasnetpuppe gestaltet. Das lassen die sich auch in diesem Jahr nicht nehmen.“

Tradition gibt‘s jetzt „to go“

Dafür brachte nun die Narrenzunft Triberg viele Fasnetpakete unter dem Motto „Fasnet to go“ (Fasnet zum Mitnehmen) vorbei. Sabine Ketterer versprach dabei, dass alle Kinder der Kindergärten und der Grundschule, die derzeit daheim bleiben müssen, ebenfalls mit der närrischen Botschaft bedacht werden.

Zusätzlich ermöglichen die Narren die Häsvorstellung per Youtube – und haben den Kindergärten die Erlaubnis erteilt, dieses Video für die Daheimgebliebenen auf der Kindergarten-App zu teilen. „Über diese App geben wir Kindern und Eltern regelmäßig Rückmeldung und bleiben so in Kontakt. Die App wird hervorragend angenommen“, erzählen Barbara Brohammer und Eva-Maria Kern. Durchschnittlich drei bis fünf Mal pro Woche stellen die Erzieherinnen demnach Ideen für die Betreuung der Kinder daheim auf die App, um gegen Langeweile vorzugehen.

Familien sind die Leidtragenden

„Für die Kinder wie die Eltern ist der derzeitige Zustand eine absolute Katastrophe, sie sind die Leidtragenden dieser Situation“, ist sich Brohammer sicher. Im Kindergarten selbst befinden sich durchschnittlich 15 Kinder in der Notbetreuung, dazu drei Kinder in der Krippe. Mit ihnen feiern die Betreuerinnen Fasnet, wie es eben in diesen Zeiten möglich ist.

Doch auch die Kinder, die nun daheim sitzen, sollen nicht vergessen werden. „Jedes Kind bekommt von uns eine große Tüte, das eine Fasnet-Grundausstattung enthält“, kündigt die Kindergartenleiterin an. Darin finden sich Triberger Masken aus Pappe zum Bemalen, Narrensprüche aus der Wasserfallstadt, Fasnetküchle, eine Tröte und natürlich werde jedes Kind persönlich angesprochen. Die Mitarbeiter wollten weiterhin präsent und im Rahmen der derzeitigen Möglichkeiten für Kinder und Eltern da sein, sagte Barbara Brohammer.