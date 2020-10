von Markus Reutter

Lag die vom Gesundheitsamt mitgeteilte Zahl am Samstag noch bei 27 (davon sind 13 Personen genesen), steigerte sie sich am Sonntag auf 32 (davon sind 13 Personen genesen). In Schonach erhöhte sich die Zahl der Infizierten um eine Person, am Samstag waren es 16 (davon elf Personen genesen), am Sonntag 17 (davon zwölf Personen genesen). In Schönwald stagnierte die Zahl bei neun (davon sechs Personen genesen).