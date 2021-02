von Hans-Jürgen Kommert

In diesem Jahr gibt es keine Schnuppertage an den weiterführenden Schulen der Raumschaft Triberg im üblichen Sinne. Alle Einrichtungen gehen neue Wege. So auch das Schwarzwald-Gymnasium in Triberg.

Sonst immer ein Großereignis

Was normalerweise für Eltern, Schüler wie für Lehrer des Schwarzwald-Gymnasiums und der Realschule Triberg ein Großereignis ist, ging dieses Jahr erstmals völlig anders über die Bühne: der Schnuppertag, der an einem Samstag im Februar ansteht und immer abwechselnd an einer der beiden Schulen am Vormittag, an der jeweils anderen am Nachmittag ist. Corona macht das in dieser Art schlichtweg unmöglich. Denn generell sind es rund 100 Kinder, die mit mindestens einem Elternteil zumeist in beide Schulen kommen – in Pandemiezeiten ein absolutes Unding. Doch – wie sich dem infrage kommenden Publikum dennoch entsprechend präsentieren?

Kreative Antwort auf Pandemie-Einschränkungen

Das Schwarzwald-Gymnasium (SGT) mit Schulleiter Oliver Kiefer zeigte sich kreativ: Das geht schließlich genauso wie auch im Unterricht digital. Und zwar beinahe wie immer, mit Begrüßung durch den Schulleiter, einer musikalischen Einstimmung, einem (virtuellen) Rundgang durch die Schule – und es gab sogar die Möglichkeit, einen Schnupperunterricht zu besuchen.

Sprechstunden per Telefon oder Videoverbindung

Deutsch, Fremdsprachen, Naturwissenschaften, Geographie, Mathe, Bildende Kunst und gar Sport wurden dabei zum Schnuppern angeboten. Und wer dann wollte, hatte auch die Möglichkeit, eine Telefon- oder Videosprechstunde mit diversen Lehrern oder Kiefer selbst in Anspruch zu nehmen.

Das Gymnasium in Triberg: Hier wäre normalerweise der Schnuppertag als Großveranstaltung abgelaufen. Doch die Pandemie macht solchen Plänen einen Strich durch die Rechnung. | Bild: Christel Börsig-Kienzler

Der Schulleiter zeigt sich im Gespräch mit dieser Zeitung erfreut über das Ergebnis: „Das ­Feedback war sehr positiv. Wir hatten das Glück, dass wir die interessieren Eltern alle – ohne lange Wartezeiten – am Telefon zusätzlich zur Homepage informieren konnten. Insgesamt waren immer drei Lehrkräfte und ich selbst verfügbar, so dass sich die ­Organisation als erfreulich gut geeignet erwiesen hat“, betont Kiefer.

Besonderheiten des kleinsten Gymnasiums der Region

Man habe sich gefreut, dass man das SGT mit all seinen Besonderheiten und Vorzügen als kleinstes Gymnasium in der Region auch online erfolgreich vorstellen konnte. Insgesamt zeige sich, dass die Eltern das Bemühen des Gymnasiums um einen wichtigen Informationsfluss auch in Pandemie-Zeiten sehr zu schätzen wüssten.

„Das freut mich natürlich sehr, da wir viel Zeit, Kreativität und Herzblut in den Schnuppertag investiert haben“, so Kiefer weiter. Jetzt gelte es noch, die Anmeldungen zu stemmen, „und im Sommer freuen wir uns dann, alle neuen Fünftklässler gebührend mit einer Feier in Empfang zu nehmen“.

Anmeldung nur im März

Die Anmeldung erfolgt vom 8. bis 11. März und darf auch nur in dieser Zeit vorgenommen werden. Eltern hätten zum einen die Möglichkeit, die Anmeldung ihres Kindes persönlich zu erledigen. Hierzu müsse vorab im Sekretariat ein Termin vereinbart werden. „Die Anmeldung ist nur durch einen Erziehungsberechtigten und unter Einhaltung der derzeit gültigen Corona-Hygienevorschriften möglich“, räumt Kiefer ein. Pandemiebedingt könnten die Anmeldeunterlagen in diesem Jahr auch kontaktlos eingereicht werden, die dazu vorhandenen Möglichkeiten seien auf der Homepage ersichtlich.