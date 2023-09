Eine erfreuliche Mitteilung hatte Nußbachs Ortsvorsteher Heinz Hettich in der jüngsten Ortschaftsratsitzung des Stadtteils. Lange hatte es gedauert, bis es losging, aber nun sind die meisten Arbeiten beendet und die Liembergstraße ist wieder durchgehend befahrbar.

Die Arbeiten, die von der Firma K&W ausgeführt wurden, waren sehr umfangreich: Alle Anschlüsse an die Seitenstraßen wurden ausgleichend abgefräst, Haftkleber wurde aufgetragen. Dann erfolgten an den Unebenheiten noch die Ausgleichschichten, bevor die endgültige Tragdeckenschicht aufgebracht wurde. Diese ist bis zu acht Zentimeter stark. Was noch fehlt, ist die Randbefestigung. Daher ist für die Autofahrer noch Vorsicht geboten. Die Asphaltierung erfolgte ab der Jugendherberge bis zum Beginn Pappelntalstraße auf knapp einem Kilometer.

Im Vorfeld wurde der an der Straße liegende marode Weiher, der als Brandweiher genutzt wird, ebenfalls auf Vordermann gebracht. Der Damm war undicht und musste befestigt werden. Nun sehen Weiher und Straße wieder schmuck aus. Am Uferrand fehlt noch das Schutzgeländer, das aber ebenfalls bald vom Bauhof Triberg angebracht wird, hieß es im Ortschaftsrat.