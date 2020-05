von Priska Dold

Wegen Waldarbeiten ist derzeit die Vordertalstraße in Nußbach tagsüber voll gesperrt, denn auch hier haben die Stürme Sabine und Bianca ihre Spuren hinterlassen. „In diesem Gebiet sind etwa 200 Festmeter Sturmholz aufzuräumen“, sagte Förster Peter Kleiser. Der Staatswald ist dem Forst Baden-Württemberg zugehörig.

VS-Villingen Wie Martin Dürrhammer aus Villingen die letzten Kriegstage vor 75 Jahren als Gefangener in Frankreich erlebt Das könnte Sie auch interessieren

Durchweg müssen die Räumarbeiten nun zügig ausgeführt werden, um den drohenden Käferbefall weitestgehend abzuwenden. Schon in etwa drei Wochen könne die erste Generation schlüpfen, bis dahin will er die Sturmwürfe aufgearbeitet haben. Denn Wochen später, bei der zweiten Generation, könnten schon um die zehnfache Menge schlüpfen, befürchtet Kleiser. Die Forstwirte vom Landesforst seien derzeit an vielen Fronten tätig. Derzeit arbeitet ein Trupp in Nußbach.

Umsicht ist nötig, um das Sturmholz an den Forstweg zu schaffen, wo es durch die Entastungsmaschine gezogen wird. | Bild: Dold, Priska

Die Steilhänge zwingen überwiegend zu Handarbeit, mehrere Motorsägen sind zu hören. Zum Teil mit Seilwinden müssen die Stämme zum Forstweg transportiert werden. Die große Greifzange am Forstschlepper zieht die Bäume durch die Entastungsmaschine. Dies geschieht immer an der gleichen Stelle – aus gutem Grund: So sind die Äste auf einem Haufen und nicht im ganzen Wald verteilt, um dem Käfer nicht so viel Angriffsfläche zu geben.

Schonach Kriegsende in Schonach: SS-Mann erschießt Familienvater im Wald Das könnte Sie auch interessieren

„Das Sturmholz aus diesem Gebiet wird vorerst im Nasslager beim Rohrhardsberg lagern“, so Förster Kleiser. Nicht ungefährlich ist auch das Arbeiten in diesem Gebiet in Nußbach, die steile Lage und der lockere Boden erfordern größte Vorsicht.

Lebensgefahr

Deshalb sei es nicht auszuschließen, dass sich trotz bedachtem und umsichtigem Schaffen Steine lösen können. Dies ist nicht nur für die Forstwirte gefährlich, deswegen ist auch die Vordertalstraße gesperrt. Löst sich ein Felsstück kann dies mit voller Geschwindigkeit den Hang hinunterrasen. Auch Fußgänger sollten derzeit dieses Gebiet meiden.

Gremmelsbach Elementare Wucht bricht Baumeskraft – Gedanken zu den Sturmschäden im Seelenwald Das könnte Sie auch interessieren

Bis zum 15. Mai ist die Sperrung in Nußbach geplant. Wenn alles glatt läuft, so hoffen die Waldarbeiter, werden sie hier früher fertig. Und danach geht‘s gleich ans nächste Waldstück in der Raumschaft, denn die Zeit drängt.