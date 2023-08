Spannung pur erlebten die jungen Teilnehmer des Triberger Kinderferienprogramms: Der Eulen- und Greifvogelpark lockte mit einer Eulenführung. Die Kinder erfuhren viel über die fantastischen Fähigkeiten der geheimnisvollen Nachtvögel. Der Triberger Nachwuchs wurde mitgenommen in die erstaunliche Welt der Nachtvögel und erfuhr spannende Dinge über die wundervollen Nachtgreife.

Vielleicht etwas unglücklich für die Kinder und Jugendlichen war die Tatsache, dass „ihre“ Einführung in die Welt der Eulen zusammenfiel mit einer allgemeinen Vorführung, wodurch die Erklärungen und das Zeigen der Vögel sehr ausführlich ausfielen. Denn Falknerin Aluna Lenz erklärte alles Wissenswerte zunächst auf Deutsch und im Anschluss auf Englisch. Helferin Nicole Preisinger zeigte den jeweiligen Vogel dem Publikum, das auf der kompletten Tribüne verteilt war.

So erfuhren die Besucher zunächst, dass es zwei große Familien gibt, die Familie der Schleiereulen und die eigentlichen Eulen. Die Schleiereulen gab es auch schon vor Zehntausenden von Jahren – da allerdings waren sie geradezu riesig, so groß wie ein großer Adler.

Heute gibt es etwa 30 Unterarten von ihnen, zwei zeigten die beiden Falknerinnen, die den meisten wohl bekannte südeuropäische Art mit sehr hellem Gefieder und eine nordeuropäische, die deutlich dunkler gefärbt ist. Allen gemein sei der herzförmige Gesichtsschleier. Sie bieten eine weitere Besonderheit: Sie können wie Falken „rütteln“, also auf der Stelle fliegen.

Falknerin Aluna Lenz erklärte auch, dass sich um Eulen allerlei Geschichten ranken – so galt der Vogel im Altertum beispielsweise in Griechenland als Verkörperung der Weisheit, da der Vogel das Symbol der Göttin Athene war, der griechischen Göttin der Weisheit. Bei anderen Völkern dagegen, auch in Deutschland, sah man die Vögel, die sich aufgrund einer besonderen Gefiederstruktur lautlos bewegen können, als Totenvögel. So wurde die Schleiereule auch als „fliegendes Gespenst“ bezeichnet. Anhand der Augenfarbe könne man die Haupt-Aktivitätszeit feststellen – Eulen mit dunklen Augen sind nachtaktiv, orangefarbene Augen sind Hinweis auf dämmerungs- und nachtaktive Jäger, gelbe Augen zeigen Tagesaktivität an – wie bei der Schnee-Eule. Doch keine Regel ohne Ausnahme: „Inspektor“ heißt die kleine Zwergohreule. Und ein Blick in die leuchtend gelben Augen verrät, warum der Kleine so heißt – ein wahrlich durchdringender Blick. Trotz der gelben Augen ist er ein Nachtjäger.

Ein Wendehals Falknerin Lenz machte auf den namensgebenden Gesichtsschleier der Eule aufmerksam, der Geräusche in Richtung der Ohren lenken soll – Eulen hören ausgezeichnet. Dazu besitzen sie große, nach vorn gerichtete Augen. Diese ermöglichen es ihnen, Gegenstände sowie ihre Beutetiere räumlich zu sehen und Geschwindigkeiten und Abstände gut abzuschätzen. Die Augen selbst sind unbeweglich, stattdessen können die Tiere ihren Kopf bis zu 270 Grad drehen, wodurch das Gesichtsfeld stark erweitert wird. Ermöglicht wird das den Eulen laut Lenz durch ihre 14 Halswirbel. Zum Vergleich: Menschen und Säugetiere besitzen nur sieben Halswirbel.