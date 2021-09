von Markus Reutter

Der bisherige Betreiber hat den Hochseilgarten in Triberg aufgegeben, nachdem sich er und die Stadtverwaltung beim Pachtvertrag nicht einig wurden. Nun sucht die Stadt nach einem Ersatz. „Ziel der Stadt Triberg ist es, dass zukünftig wieder ein Natur-Hochseilgarten betrieben wird“, betont der städtische Marketingleiter Nikolaus Arnold. „Nachdem das Pachtverhältnis mit dem bisherigen Betreiber ausgelaufen ist, ist die Stadtverwaltung in Abstimmung mit dem Gemeinderat der Stadt Triberg auf der Suche nach einem geeigneten Nachfolger. Erste Gespräche sind am Laufen“, so Arnold.

Ob ein möglicher Betreiber am bisherigen Standort festhalten werde, sei derzeit noch offen. „Maßgeblich ist hier sicher der aktuelle Baumbestand und auch, in welcher Form die technische Umsetzung an diesem Standort erfolgen könnte. Fakt ist, dass sich die Nähe zum Wasserfall positiv auf die Besucherresonanz des Hochseilgartens ausgewirkt hat. Vor allem konnte der Hochseilgarten von spontanen Gästen profitieren, die den Wasserfall besuchten und dadurch auf den Hochseilgarten aufmerksam wurden“, weist Arnold auf die Vorteile des bisherigen Standorts hin.

Der Hochseilgarten in Triberg hatte in diesem Jahr nicht geöffnet, nachdem sich Stadt und Pächter über einen neuen Vertrag nicht einig wurden. Archivbild: Bolkart

Wenn hier eine Entscheidung gefallen sei, erfolge auch gegebenenfalls der Rückbau der bisherigen Anlage. Aktuell sei der Hochseilgarten teilweise zurückgebaut, der andere Teil stehe noch. Man sei im Gespräch mit dem bisherigen Betreiber.

17 Jahre Hochseilgarten

Dabei handelt es sich um Werner Haas, Geschäftsführer der Firma Forestfun GmbH mit Sitz in Schonach, die auch noch in Hallwangen einen Hochseilgarten betreibt. 17 Jahre hatte er den Hochseilgarten in Triberg geleitet. Die Konditionen des von der Stadt neu vorgelegten Pachtvertrags seien aber für ihn nicht akzeptabel gewesen, weshalb der Triberger Hochseilgarten in diesem Jahr geschlossen blieb. Wegen früheren Baumfällarbeiten musste bereits ein Teil der Anlage dort abgebaut werden. Den Rest werde er voraussichtlich nach den Sommerferien entfernen, erklärt Werner Haas.

Nachdem klar war, dass er den Hochseilgarten in Triberg nicht länger betreiben wird, hat Haas einen Aufruf auf seiner Homepage gemacht: „Sollten Sie einen schönen Wald haben oder eine Gemeinde wissen, die Interesse an einem Hochseilgarten hat, dann freuen wir uns auf Ihre Nachricht.“ Viele Kommunen in der Region, außer Triberg, hätten mittlerweile mit ihm Kontakt aufgenommen und ihr Interesse bekundet, freut sich Haas. Es habe auch schon Gespräche mit Bürgermeistern gegeben.

In den nächsten Wochen und Monaten möchte er sich die in Frage kommenden Waldstücke anschauen und in Absprache mit der betreffenden Kommune eine Entscheidung fällen, wo ein neuer Hochseilgarten in der Region entstehen kann. Haas geht davon aus, dass er zumindest einen Teil des Materials des bisherigen Hochseilgartens in Triberg für den neuen Standort verwenden kann, zum Beispiel die Gurte.