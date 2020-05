von Dieter Stein

Das Schwarzwaldmuseum Triberg öffnet wieder. Besucher sind ab Samstag, 9. Mai, wieder in den Ausstellungsräumen willkommen.

Langsam stellt sich in verschiedenen Bereichen des Alltags wieder Normalität ein, obwohl die Corona-Pandemie noch längst nicht ausgestanden ist. Besonders betroffen sind auch die Gastronomie und Hotellerie in der Raumschaft Triberg, die ebenfalls unter dem Ausbleiben der in- und ausländischen Gäste sehr zu leiden hat. So musste beispielsweise auch das Schwarzwaldmuseum in der Wasserfallstadt auf unbestimmte Zeit seine Pforten schließen und demzufolge war ebenso das Café in den Muesumsräumen geschlossen.

Laut Museumsleiterin Angelika Offenburger wird das Museum vorläufig an Samstagen und Sonntagen von jeweils 10 bis 17 Uhr öffnen. Start ist am Samtag, 9. Mai. Die immer noch erforderlichen Hygienemaßnahmen wie das Tragen von Masken und der Mindestabstand von mindestens 1,50 Metern müssen dabei eingehalten werden.

Langeweile überbrücken

„Wir würden uns freuen, wenn die Einheimischen und Gäste die Möglichkeit nutzen würden, unserem Museum in dieser schwierigen Zeit einen Besuch abzustatten. Auch so ließe sich die Langeweile überbrücken, zumal wir auf zahlende Besucher angewiesen sind. Bezüglich der Öffnung des Museums-Cafés haben wir uns noch keine Gedanken gemacht, werden dies aber kurzfristig entscheiden“, sagt Offenburger.

Attraktives Programm stand schon

„Trotz aller Zuversicht gibt es doch einen Wermutstropfen, denn die ab Monat Mai bis Oktober fest eingeplanten Kulturmontage müssen aufgrund der momentan unsicheren Situation in diesem Jahr komplett abgesagt und auf das kommende Jahr verschoben werden“, sagt die Leiterin des Schwarzwaldmuseums. „Wir hatten wieder ein attraktives Programm auf die Beine gestellt, doch zum Glück hatten wir die Flyer mit dem Jahresprogramm noch nicht in Auftrag gegeben.“