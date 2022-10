von Hans-Jürgen Kommert

Die Stadt Triberg investiert in den Brandschutz des Kurhauses. Auch rund um das traditionsreiche Veranstaltungsgebäude der Wasserfallstadt tut sich derzeit einiges.

Der Brandschutz im Kurhaus steht allerdings nicht erst seit gestern auf der Agenda des Triberger Gemeinderats, sondern schon seit einiger Zeit.

Grünes Licht für neuen Fluchtweg

Frohe Kunde dazu konnte Bürgermeister Gallus Strobel nun endlich in der jüngsten Ratssitzung verkünden: Nach nur vier Jahren seit der entsprechenden Antragsstellung sei nun dem Projekt einer Fluchttreppe vom Dach des Obergeschosses beziehungsweise aus dem Gemeinderatssitzungssaal nach unten endlich entsprochen worden.

Treppenfundament wird gleich betoniert

Da die Firma King derzeit das restliche Pflaster rund ums Kurhaus ersetze, werde in diesem Zusammenhang auch zugleich das Fundament für die Treppe betoniert, erklärte der Rathauschef.

Triberg Es gibt 2022 wieder Weihnachtszauber und das ist alles neu Das könnte Sie auch interessieren

Die Finanzierung sei gesichert – schließlich sei das Vorhaben vor Jahren bereits in die Wege geleitet worden. Die Schönwälder Firma Fattler habe ein entsprechendes Angebot vorgelegt. Und – auch unterhalb des Kurhauses werde nun der überdachte Bereich beim Spielplatz überarbeitet.

Dies gab der Bürgermeister am Rande des eigentlichen Anliegens bekannt. Es handelt sich dabei zwar auch um eine Brandschutzmaßnahme, doch noch ist das Thema relativ neu: Es geht um die Ersatzbeschaffung der umfangreichen Bühnenvorhänge des Kurhauses.

Spezialfirma für Bühnenvorhänge Das einzige und damit selbstverständlich günstigste Angebot für die neuen Bühnenvorhänge in Höhe von 21 732 Euro habe die Firma Schnakenberg aus Wuppertal abgegeben, hieß es in der Gemeinderatssitzung. Das Spezialunternehmen hatte bereits 1991 die bisherigen Vorhänge in dem Veranstaltungsgebäude montiert. Daher seien die Bemaßungen vorhanden und ebenso die Schnittgrößen. Der Gemeinderat stimmte der Ersatzbeschaffung ohne Gegenstimme zu.

Diese Vorhänge seien teilweise verschlissen und müssten aus Brandschutzgründen ersetzt werden, hieß es in der Gemeinderatssitzung. An drei Seiten sind dies die relativ dünnen schwarzen Vorhänge, die so genannten Gassenschals, die den Blick hinter die Bühne verwehren. Dazu kommt der dicke rote Bühnenvorhang, der die Bühne komplett verschließt.

Glücklicherweise müssten nur die Vorhänge ausgetauscht werden, die vorhandenen Schienen seien noch intakt.