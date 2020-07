von Hans-Jürgen Kommert

Michael Hummel von den Freien Wählern war sich in der Sitzung des Gemeinderats sicher: „Es war sehr sinnvoll, dass wir vor zwei Jahren den Erhalt des Kindergartens Gremmelsbach beschlossen haben.“ Im Raum stand die Bitte von Eltern der derzeit 15 Kinder, die Öffnungszeiten des städtischen Kindergartens zu erweitern. Beate Adam, CDU, unterstützte den Elternwunsch und Susanne Muschal, SPD, nannte es eine sehr sinnvolle Maßnahme. Der Gemeinderat war einstimmig für längere Öffnungszeiten.

Bislang war die Betreuungszeit auf 8.15 bis 12.45 Uhr beschränkt. Die Eltern wünschten eine Ausweitung auf 8 bis 13 Uhr – 30 Minuten pro Tag mehr, sprich 25 statt 22,5 Wochenstunden. Was aber auch eine Steigerung der Personalkosten um 7000 Euro oder 10,1 Prozent ergibt, von 65.000 auf 72.000 Euro. Eigentlich müsste der Beitrag bei einer Auslastung wie derzeit um 42 Euro steigen, um die Mehrkosten auszugleichen – was nicht machbar sei. Mit dem Kindergarten-Kuratorium wurde ein Beitrag von 117 Euro vereinbart, was einer Erhöhung von 21 Euro entspricht.

Plätze gibt es genug

Zwar werde das Kindergartenangebot der Stadt sehr gut angenommen, dennoch seien im U3- und im Ü3-Bereich noch ausreichend Plätze für Zuzüge und Rücksteller vorhanden. Im Fall der Fälle gebe es aber im Nußbacher Kindergarten St. Sebastian noch eine zusätzliche halbe Krippengruppe zu schaffen, sagte Werner Breig, zuständig für Kindergartenangelegenheiten.

Nun müssten die neuen Beiträge beschlossen werden, die im Vergleich mit Nachbarkommunen sehr günstig seien. Und das, obwohl die Beiträge für Krippengruppen relativ stark erhöht wurden – „für Familien sehr happig“, so Susanne Muschal. Natürlich wäre eine Beitragsfreistellung wünschenswert, das aber müsse von anderer Stelle kommen. Um etwa 30 Euro, neun Prozent, beträgt die Steigerung bei Krippenplätzen, während alle anderen Plätze nur 1,9 Prozent teurer würden. „Wir sind aber noch meilenweit von den vom Städte- und Gemeindetag gewünschten 20 Prozent entfernt“, verdeutlichte Breig die Verhältnisse. Im Kindergarten St. Anna kostet der Krippenplatz bei 32,5 Stunden je Woche künftig 415 Euro (bis dato 385 Euro) im Monat, im Kindergarten St. Sebastian (30 Stunden/Woche) steigt der Beitrag von 355 auf 383 Euro.

Klaus Wangler, CDU, empfand die Erhöhung als recht hoch, sah aber im Gegenzug die Steigerung des Zuschussbedarfs bei den Kindergärten. Dieser habe 2012 noch 574.000 Euro betragen und liege nun für 2021 bei 913.000 Euro. Ute Meier, SPD, fände eine moderatere Erhöhung der Krippenplätze besser – sowohl Kindergärten wie auch Krippen seien Bildungsstätten. Daher fordere sie eine gesonderte Abstimmung dieser Sätze. Die normalen Sätze wurden einstimmig abgestimmt, bei den Gebühren der Krippen gab es fünf Gegenstimmen und eine Enthaltung.