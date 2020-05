Konditormeisterin Leonie Dold wagt eine neue Herausforderung: Ab Sonntag, 17. Mai, tritt sie zum Wettstreit um den Goldenen Cupcake an. In der TV-Show auf auf Sat.1 „Das große Backen – Die Profis“ geht es um 10 000 Euro Siegprämie.

Normalerweise sorgt Leonie Dold im Café „Adler“ in Triberg für feinste Kuchen- und Tortenkreationen. Dort ist sie seit knapp einem Jahr Chefin der Konditorei. Wie kam es zur Teilnahme an der TV-Backshow? „Meine Kollegin Emily Gordon, die ich auf der Meisterschule in Köln 2018 kennen gelernt habe, und ich haben uns bereits 2019 bei der ersten Staffel beworben. Damals hat es nicht direkt geklappt, aber wir waren das Back-up-Team, falls eines der Teams beispielsweise wegen Krankheit ausgefallen wäre. Als wir hörten, dass eine neue Staffel produziert wird, haben wir uns erneut beworben und dieses Mal hat es geklappt“, erzählt die 24-Jährige.

Zweierteams vor der Jury

Als Team Blau werden sich Leonie und ihre Kollegin Emily den Wettbewerben stellen, die es in sich haben. Laut Pressemitteilung von Sat.1 werden sich die insgesamt sechs Zweierteams, allesamt Konditorenmeisterinnen und -meister, anspruchsvollen Wettbewerben stellen. Unter anderem müssen die Teilnehmer in jeder Folge zwei sehr unterschiedliche Challenges bewältigen – beispielsweise Schaustücke aus Schokolade und Zucker herstellen, Klassiker ohne Rezept backen und eine Live-Performance bestehen. Bewertet wird das Ergebnis von einer Fachjury.

Für Leonie Dold ist die Teilnahme an der TV-Backshow nicht der erste Wettbewerb. 2016 hat die Konditorin an den Deutschen Meisterschaften teilgenommen und belegte dort den dritten Platz. Die TV-Show unterschied sich von anderen Wettbewerben in einem Punkt jedoch ganz wesentlich. „Überall waren Fernsehkameras. Das setzte einen ziemlich unter Druck. Denn jeder Fehler wurde festgehalten und kann im TV verwendet werden.“

Ausgang ist noch geheim

Die TV-Aufzeichnungen fanden bereits im Februar statt. Ob sie am Ende tatsächlich den Goldenen Cupcake in den Händen halten wird, darf sie natürlich nicht verraten, um die Spannung bei den Fernsehzuschauern zu halten. Wenn „Das große Backen – Die Profis“ an den kommenden Sonntagen jeweils um 17.45 Uhr im Fernsehen ausgestrahlt wird, wird Leonie Dold natürlich zuhause sitzen und die Sendungen verfolgen. „Ich werde mir das mit Freunden und über Videochat mit meiner Kollegin Emily ansehen, die in der Nähe von Dortmund lebt. Ich bin schon sehr gespannt, was alles in die Sendung reingeschnitten wurde und wie wir im Fernsehen rüberkommen“, sagt die junge Konditormeisterin.