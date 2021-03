von Hans-Jürgen Kommert

Markus Ruch freut sich über die gute Resonanz auf die Bürgertestungen in Triberg. Der Mediziner nahm viele der ersten Tests selbst vor. „Ich hätte nicht gedacht, dass die Bürgertests so rege angenommen werden. Als wir um 7 Uhr angefangen haben, standen schon einige Leute da“, sagte er.

Nachdem am Mittwoch die Gemeinde Schönwald mit dem Testen begonnen hatte, gibt es seit Donnerstag auch für die Stadt Triberg ein eigenes kommunales Testzentrum für kostenfreie Bürger-Schnelltests im Kurhaus der Wasserfallstadt. Kompetente Partner hätten sich zur Verfügung gestellt, um die Testungen vorzunehmen, hieß es.

Die Getesteten warten auf ihr Ergebnis: 15 Minuten dauert es, bis der Schnelltestausgewertet ist. | Bild: Kommert Hans-Jürgen

Sie seien dann der Verwaltung auch mit Rat und Tat zur Seite gestanden, um die Anforderungen an kommunale Testzentren umzusetzen, so Hauptamtsleiterin Barbara Duffner. In Zusammenarbeit mit den heimischen Ärzten Thomas Schwarz und Markus Ruch, Apotheker Thomas Reiser und dem Roten Kreuz Triberg habe ein gutes und bei Bedarf erweiterungsfähiges Angebot aufgestellt werden können.

Rot-Kreuz-Ortsvereinsvorsitzender Georg Wiengarn und der Triberger Mediziner Markus Ruch besprechen, wer als Nächster gehen darf, wenn der Test negativ ist. | Bild: Kommert Hans-Jürgen

„Einmal wöchentlich hat jeder Bürger Anspruch auf einen kostenlosen Schnelltest“, sagte Duffner. Mehr als 30 Personen waren bereits am ersten Morgen ins Kurhaus gekommen. Zunächst gibt es die Tests jeweils montags und donnerstags im Zeitraum von 7 bis 8.30 Uhr. Eine Anmeldung ist, zumindest vorläufig, nicht notwendig. Symptomlose Bürger können sich direkt ins Kurhaus begeben. Es bestehe laut Stadtverwaltung jedoch Maskenpflicht: Zumindest eine medizinische Maske werde benötigt. Und es müsse der Personalausweis vorgelegt werden.

Angebot ausgebaut

Mit diesen kostenlosen Bürgertestungen erweitert die Stadt ihr bisheriges Angebot. Bereits seit 22. Februar hat die Stadt nämlich den Beschäftigten in allen Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen direkt vor Ort mit Hilfe des Rot-Kreuz-Ortsvereins und vielen Ehrenamtlichen, Erziehern, Lehrern und Mitarbeitern der Stadt zweimal wöchentlich ein Testangebot gemacht. Das wurde laut Stadtverwaltung auch rege in Anspruch genommen.

Mit dem Angebot der kostenlosen Schnelltests für Bürger sollen laut Duffner auch bessere Perspektiven für die schrittweise Öffnung besonders betroffener Branchen wie Einzelhandel oder Gastronomie geschaffen werden. Zudem böten sie auch Sicherheit für körpernahe Dienstleistungen und für viele andere Anlässe mehr.

Wer ehrenamtlich in administrativer Tätigkeit oder als Tester mithelfen möchte, kann sich bei der Stadtverwaltung unter Telefon 07722/95 30 melden.