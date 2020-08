Ein Mädchen und ein Junge im Alter von sechs und acht Jahren gingen am Dienstag gegen 16 Uhr bergwärts auf dem Gehweg. Plötzlich – so sachreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung – sei das sechsjährige Mädchen unvermittelt auf die Straße getreten. Zu dem Zeitpunkt sei eine 29-Jährige mit ihrem Auto bergwärts in Richtung Schonach unterwegs gewesen. Trotz sofortigem Ausweichen und Bremsen erfasste die Fahrerin das Kind noch mit der rechten Fahrzeugfront. Das Mädchen kam vor dem Auto zum Liegen und verletzte sich durch den Zusammenprall leicht. Die Sechsjährige wurde mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Der Schaden am Wagen wird auf 1500 Euro geschätzt.