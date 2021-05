von Wolfgang Dippel

Vor 80 Jahren am 22. Mai 1941 ist der junge Triberger Rudolf Dippel im Alter von 21 Jahren bei den Kämpfen vor Kreta in der Ägäis gefallen. Im Triberger Ehrenmal wird er als vermisst ohne weitere Angaben geführt.

Der Neffe des Vermissten, der promovierte Historiker Wolfgang Dippel, hat im Rahmen seiner Familienforschung den Hergang der martialischen Ereignisse in jenen Tagen näher beleuchtet.

Geschätzter Tänzer

Rudolf wohnte bei seinen Eltern Emma und Carl Dippel in der ehemaligen Hauptstraße 3. Er war ein junger aktiver Heranwachsender, der sich laut zeitgenössischer Schilderungen großer Zuneigung bei der Triberger Damenwelt und den weiblichen Kurgästen in der Vorkriegszeit erfreute. Er war ein geschätzter Tänzer im Gasthaus „Sonne“ und in weiteren Lokalitäten mit Tanzmöglichkeiten der Wasserfallstadt.

Blick in die Krypta des Triberger Ehrenmals. | Bild: Stadtverwaltung Triberg

Zu Beginn des Krieges schaufelte Rudolf zunächst im Reichsarbeitsdienst und baute mit seinem „großdeutschen Spaten“ am Bau der Schwarzwaldhochstraße kräftig mit.

Danach wurde er zu den Gebirgsjägern eingezogen und hat die Ausbildung zum Sanitäter durchlaufen. Am Polenfeldzug 1939 war der junge Triberger nicht beteiligt, ob beim Westfeldzug im Mai 1940, ist fraglich.

Schulung in Münster

Nach dem Einsatz der Fallschirmjäger beim belgischen Fort Eben Emael am 11. Mai 1940 sollte diese Waffengattung nach Anweisung Adolf Hitlers weiter ausgebaut werden. Vermutlich hat der Triberger Gefreite seine Springerschulung in Münster absolviert.

Triberg Dieser Heimweg steckt voller Abenteuer: Der 90-jährige Triberger Lothar Dold erinnert sich an das Kriegsende Das könnte Sie auch interessieren

Seine Einheit wurde nach dem Blitzkrieg im Westen mit dem Balkanfeldzug ins warme und schöne Attika verlegt. Dorthin, wo einst die Erzväter der europäischen Philosophie, Sokrates, Platon und Aristoteles wandelten, um das Wahre und Gute zu erforschen.

Umkämpfter Flugplatz

Aufgrund des bestehenden Mangels an Lufttransportkapazitäten requirierte die Wehrmacht im Mai 1941 Motorsegelschiffe und Fischkutter in ganz Griechenland, um die bereits abgesetzten Fallschirmjäger beim heftig umkämpften Flugplatz Malme zu unterstützen und mit Nachschub zu versorgen.

Abgefangen und vernichtet

Von Piräus aus startete abends am 21. Mai 1940 die erste Motorschiffsstaffel der „Mükkenflotte“ unter dem Oberbefehl von Admiral Karl-Georg Schuster und unter dem direkten Befehl von Oberleutnant zu See Albert Oesterlin in Richtung Kreta. Bei der Insel Milos wurden die kriegsuntüchtigen Fischerkutter von einem britischen Seeverband abgefangen und weitgehend vernichtet.

297 Soldaten sterben

297 Fallschirmjäger fanden bei diesem Gefecht den nassen Tod in der Ägäis. Nach Augenzeugenberichten wurde der junge Triberger jedoch von einem englischen Kriegsschiff an Bord gerettet. Ob es sich bei der englischen Seeeinheit um die Kreuzer Gloucester oder Fiji handelte, kann abschließend nicht mehr nachvollzogen werden. Nach Studium des Kartenmaterials sind jedoch berechtigte Zweifel an einer vorläufigen Rettung durch eine englische Seeeinheit angebracht.

Schonach Zeitzeuge erinnert sich: Sein Vater versteckte das Sprengpulver Das könnte Sie auch interessieren

In den frühen Morgenstunden des 22. August 1941 flogen Stukaverbände mit ihren Ju 87 und Ju 88 sowie Jagdbomber vom Typ Me 109 F Angriffe auf die englischen Verbände und versenkten die genannten Einheiten. Somit fiel Rudolf Dippel, wenn er zunächst auch gerettet wurde, den Attacken der eigenen Luftstreitkräfte zum Opfer. Der mythologisch zuständige Meeresgott Poseidon hat die deutschen Fallschirmjäger und eine Vielzahl englischer Seeleute für immer in sein nasses Reich geholt.

Hoffen bis zuletzt

Bis zuletzt hofften die Eltern und die beiden Brüder Albert und August auf eine Rettung. Am 20. Mai 1943 wurde die Urkunde im Namen des „Führers“ für die Verleihung des Ärmelbandes Kreta zugestellt, unterschrieben vom General der Flieger Student.

Im Schriftverkehr mit der zuständigen Dienstelle in Münster teilt Oberleutnant Grunwald den Eltern mit: „So muss angenommen werden, dass ihr Sohn ein Soldatengrab im Meere, 40 Kilometer vor Kreta, gefunden hat.“

Übrigens: Der 1948 geborene Neffe Rudolf Dippel, wohnhaft in Triberg und Sohn von Albert Dippel, wurde nach seinem vermissten Onkel benannt.