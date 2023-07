Nicht nur Bürgermeister Gallus Strobel war erschienen, als der Bundestagsabgeordnete für den Schwarzwald-Baar-Kreis, Thorsten Frei, zu seinem Besuch im Zuge seiner Tour durch den Wahlkreis in die Wasserfallstadt kam. Ein guter Teil des Ältestenrats und Mitglieder des Stadtrats mit Ute Meier (SPD), Klaus Nagel, Michael Hummel, dazu Ortsvorsteher Heinz Hettich (alle FWV) sowie Klaus Wangler (CDU) waren der Einladung gefolgt. Aus guten Gründen ebenfalls bei dem Treffen dabei waren Kindergartenleiterin Barbara Brohammer und Bianca Mey als Grundschulrektorin – die Erfordernisse an Kinderbetreuung und Schule waren unter anderem Gesprächsinhalte. Bundesweit macht Frei derzeit Schlagzeilen mit seinen Forderungen zur Änderung des Asylrechts (siehe Infokasten). Dabei bläst ihm ordentlich Gegenwind ins Gesicht.

Er sei sehr zufrieden „mit der großartigen Unterstützung“ durch Thorsten Frei. „Es ist unbestritten, die stärksten Abgeordneten sind ehemalige Bürgermeister, Landräte oder andere Kommunalpolitiker – die wissen einfach um die Probleme an der Basis“, so Gallus Strobel.

Heiß diskutierte Themen waren der öffentliche Nahverkehr und der nach wie vor bestehende Wunsch, an das Ringzugsystem angeschlossen zu werden. Auch die Energiepolitik sowie das kommunale Wärmegesetz seien zur Sprache gekommen, so der Bundestagsabgeordnete. Zum Thema Migration seien auch Daniel Springmann von der Betreuungsbehörde des Landkreises und Christopher Rist, ebenfalls Mitarbeiter beim Landratsamt, anwesend gewesen.

Eine Kürzung der Förderung für Kommunen wäre dumm, erklärte Thorsten Frei. Denn zwei Drittel aller Leistungen und Investitionen der öffentlichen Hand komme aus diesen, auch in Sachen Breitband und Straßenbau. In Baden-Württemberg verteile das Land relativ viel Geld an die Kommunen.

Die Bundesförderung für Breitband, die zeitweise ausgelaufen war, gebe es wieder, allerdings mit gewissen Einschränkungen – so würden derzeit vor allem Weiße Flecken mit wirklich schlechter Internetversorgung gefördert. Es gelte, so schnell als möglich jedes Gebäude ans Glasfasernetz anzuschließen. Das sei für Unternehmen genauso wichtig wie für Schulen und letztlich auch Privathaushalte. „Der Bund muss noch viele Jahre Geld dafür investieren – allerdings fehlen teils auch Kapazitäten in Sachen Planung und Ausführung“, sagte Frei.

Offene Themen für die Stadt seien nach wie vor das Freibad, wo hohe Zuschüsse nötig seien, und die immer wieder aufkochende Problematik mit der Schwarzwaldbahn. Nach den Gesprächen besichtigte Frei das Museum Triberg Fantasy, dabei gab es auch einen Ausflug in virtuelle Welten mit „Santa Klaus“ und seinem Schlitten.