von SK

Angesichts des „herausragenden Ergebnisses“ könne er eigentlich nur in Superlativen sprechen, so eröffnete Oliver Kiefer, Schulleiter des Triberger Schwarzwald-Gymnasiums, seine Rede beim Abiball im Haus des Gastes in Schonach. Einen Abiturnotendurchschnitt von 1,8 habe es am Schwarzwald-Gymnasium noch nie gegeben, erläuterte Kiefer. Von 36 Schülern haben sieben die Traumnote von 1,0 erreicht, und dies trotz der widrigen Umstände, die diesen Abiturjahrgang Corona-bedingt begleitet haben. Im Anschluss an die Ansprache gratulierte Kiefer jedem einzelnen Schüler zur bestandenen Prüfung und überreichte das Abi-Zeugnis. Als Vertreterin des Gemeindeverwaltungsverbands überbrachte Susanne Muschal die Glückwünsche der Bürgermeister.

Der Abiturjahrgang 2021 des Schwarzwald-Gymnasiums Triberg. Bild: Joshua Rzepka | Bild: Joshua Rzepka

Abiturienten 2021

Hornberg Stadtgebiet: Hakan Andic, Jonas Effinger, Leon Fehrenbacher, Celine Fricke, Lara Fricke, Tabea Greiler, Fabio Lehmann, Jamie Sauter, Ramiya Sinnathurai, Hanna Storz; Hornberg-Reichenbach: Madleen Faller; Hornberg-Niederwasser: Carolin Kern; Schonach: Laura Beha, Angelina Burger, Maximilian Hackenjos, Luca Kienzler, Theresa Luitmann, Sina Luik, Madita Maurer, Angelina Paul, Laura Schwer, Gregor Spath, LenaWenke; Schönwald: Rebekka Dorer, Lukas Klausmann, Franziska Maier, Nina Spath; Triberg-Nußbach: Sarah Dold, Alina Fehrenbach, Laura Kammerer, Vivienne Sester; Triberg: Tim Albrecht, Aaron Pfaff, Lydia Reffel, Torben Stockburger, Johanna Wild.

Preise 2021

Preisträger Jahrgangsbeste/Preis des Gemeindeverwaltungsverbands Triberg, Übergabe durch Susanne Muschal, Preisträgerin: Lydia Reffel; Preisübergabe durch Bildungspartner Firma EGT durch Hartmut Burger für besondere Leistungen in den Fächern Mathematik und Gemeinschaftskunde/Wirtschaft, Preisträger Mathe: Madleen Faller, Sinnathurai Ramiya, Preisträger Gemeinschaftskunde: Angelina Burger; Preisübergabe Fachpreis des Regierungspräsidiums für besondere Leistungen in Gemeinschaftskunde vertreten durch Fachlehrerinnen Meike Stommer/Mareike Siethoff, Preisträgerin: Angelina Burger.; Preisübergabe des Rotary-Clubs durch Vorsitzende Ute Duffner für besondere Leistungen in Englisch und Spanisch, Preisträgerin Englisch: Angelina Burger, Preisträger Spanisch: Lara Fricke und Jamie Sauter. Preisübergabe des Lions-Clubs für besondere Leistungen im Fach Französisch, vertreten durch die Fachlehrerin Gabriele Liehl, Preisträger: Jamie Sauter und Lara Fricke. Die Preise des Freundeskreises Schwarzwald-Gymnasium wurden verliehen durch den Vorsitzenden Josef Spath, Preisträger musisch/künstlerisch: Leon Fehrenbach und Celine Fricke; Preisträgerin Soziales Engagement SMV/SGT/Musik: Jamie Sauter; Wilhelm-Hausenstein Preis für besondere Leistungen im Fach Bildende Kunst, vertreten durch Lisa Schätzle, Preisträgerin: Sinnathurai Ramiya; Landessportpreis des Regierungspräsidiums überreicht durch Oliver Kiefer, Preisträger Torben Stockburger; Scheffelpreis für besondere Leistungen in Fach Deutsch überreicht durch Fachlehrer Raphael Leibitz, Preisträgerin Johanna Wild; Preis Fach Physik überreicht durch Oliver Kiefer, Preisträgerin Nina Spath; Preis Geographie überreicht durch Fachlehrer Simon Rott, Preisträgerin Madleen Faller; Preis der Diözese Freiburg für besondere Leistungen im Fach Religion, überreicht durch Fachlehrer Felix Eisenbeis, Preisträgerin: Lydia Reffel; Preis der deutschen Chemiker, überreicht durch Oliver Kiefer und Christiane Fecker-Braun, Preisträger: Nina Spath und Angelina Burger; Online-Stipendium von e-follows.net für die beste Gesamtleistung beinhaltet alle Abschlüsse 1,5 und besser überreicht durch Kiefer: Angelina Burger, Madleen Faller, Alina Fehrenbach, Celine Fricke, Lara Fricke, Tabea Greiler, Carolin Kern, Theresa Kluitmann, Sina Luik, Madita Maurer, Lydia Reffel, Jamie Sauter, Torben Stockburger, Johanna Wild.