Das Kundencenter des Energieversorgers in Triberg ist aufgrund der Corona-Ausbreitung bis auf Weiteres geschlossen. „Jetzt ist es besonders wichtig, dass sich die Bürger auf eine sichere Energieversorgung verlassen können. Das EGT-Kundencenter bleibt deshalb zum Schutz der Mitarbeiter, aber auch der Kunden bis auf Weiteres geschlossen“, informiert das Unternehmen in einer Pressemitteilung. „Die EGT weiß um ihre besondere Verantwortung für die Energieversorgung“, sagt Erik Hugel, Geschäftsführer der EGT Energie GmbH und Pandemie-Beauftragter der EGT Unternehmensgruppe. „Wir haben personelle und technische Maßnahmen getroffen, um dieser Verantwortung auch in der aktuellen außergewöhnlichen Situation gerecht zu werden.“

Bislang gebe es keinerlei Anhaltspunkte, dass es durch die Pandemie im Bereich der Energieversorgung zu Störungen oder Engpässen komme. „Wir beobachten die Situation natürlich laufend, um bei Bedarf schnell und konsequent reagieren zu können“, erklärt Hugel. Auch mit Blick auf die Arbeitsorganisation wurden zahlreiche Vorkehrungen getroffen, um immer ein einsatzfähiges Team zu haben. Für wesentliche Stellen wurde eine räumliche Trennung der Belegschaft eingerichtet. Kontakte der Mitarbeitenden untereinander und zu Kunden sind auf ein Mindestmaß reduziert und unterliegen strengen Sicherheitsregeln. Aufträge und Abstimmungsprozesse erfolgen elektronisch. Wer kann, arbeitet von zu Hause aus.

„Wichtig ist jetzt vor allem, dass auch unsere Kunden dabei helfen, die weitere Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Um Risikogruppen vor Ansteckung zu schützen, aber auch die Menschen, die gerade in dieser Zeit wichtig für uns sind: Ärzte, Pflegepersonal, Feuerwehrleute, Polizisten und auch diejenigen, die dafür sorgen, dass wir sicher mit Strom und Gas beliefert werden, bleibt unser Kundencenter bis auf Weiteres geschlossen.“

EGT-Kundenservice: 07722/918100 oder http://kundenservice@egt.de