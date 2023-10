Die Baugenossenschaft Triberg blickt zufrieden auf das vergangene Geschäftsjahr. Die Vorstandsmitglieder Andreas Weißer und Rolf Gehringer berichteten über viele Investitionen in 2022. Mit dem Erwerb der Objekte Bergstraße 26 und Schulstraße 17 und verschiedenen Modernisierungen und Instandhaltungen beträgt das Investitionsvolumen 1,432 Millionen Euro, eine seit Jahren nicht mehr erreichte Größe, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Wohnungsbestand stieg auf 283 Wohneinheiten mit fast 19.500 Quadratmetern Wohnfläche plus zwölf gewerbliche Einheiten sowie 82 Garagen und 43 Stellplätze. Die Gesamtfläche beträgt fast 21.000 Quadratmeter. Trotz explodierender Kosten für Baumaßnahmen konnte die Baugenossenschaft ein zufriedenstellendes Ergebnis erwirtschaften, findet Weißer. Die Bilanzsumme erhöhte sich von 11,466 Millionen auf 12,451 Millionen Euro. Das Anlagevermögen stieg – bereinigt um Abschreibungen – von 10,745 Millionen auf 11,793 Millionen Euro. Das Eigenkapital erhöhte sich um 71.000 Euro auf nunmehr 3,357 Millionen Euro.

Der Mitgliederbestand hat sich von 480 Personen auf 491 Personen erhöht. Die Mieteinnahmen erhöhten sich von 1,153 Millionen auf 1,2 Millionen Euro, wobei Mieterhöhungen im Zusammenhang mit Verbesserungen und Sanierungen von Wohnungen und Gebäuden vorgenommen wurden und auch hier nur im absolut notwendigen Rahmen, betont Weißer. Da die Mieten unter den Durchschnittswerten von Triberg und Schonach und auch wesentlich unter denen vergleichbarer Unternehmen lägen, seien Mietanpassungen – vor allem im unteren Preissegment – jedoch unumgänglich gewesen, so Gehringer. Das Geschäftsjahr 2022 erlaubt es, so Weißer – vorbehaltlich der Genehmigung durch die Versammlung – den Mitgliedern eine Dividende von drei Prozent auszuschütten.

Der Jahresbericht 2022 ist unter www.baugenossenschaft-triberg.de oder ab 9. Oktober in den Räumen der Baugenossenschaft einsehbar. Die Mitgliederversammlung ist am Freitag, 20. Oktober, ab 19.30 Uhr in der „Lilie“.