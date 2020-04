von Hans-Jürgen Kommert

Die beiden verkaufen diese Masken – natürlich hygienisch verpackt – bei Fernsehtechnik Stockburger in Triberg und der Bäckereifiliale Tritschler in Schönwald. Für 3,50 Euro je Stück erhält man schöne, sauber gearbeitete Behelfsmasken – nicht ganz billig, aber da diese bei 60 Grad waschbar sind, eine gute Investition, die lange hält. Doch das wäre eigentlich nur Werbung, was tatsächlich nicht der Fall ist.

Erlös fließt in Ungarnhilfe

Denn Dietmar Wiebel ist auch im Ehrenamt tätig – und zwar ziemlich intensiv. Er ist beim Deutschen Roten Kreuz Triberg–Schonach nicht weg zu denken, so heißt es. Und er hat vor einiger Zeit von Ursula und Jürgen Lippold eine wichtige Aufgabe übernommen: Die DRK-Ungarnhilfe des DRK-Kreisverbands. „Das, was wir hier erlösen, kommt in voller Höhe der Ungarnhilfe zu Gute“, verriet er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Ab sofort sind diese Masken erhältlich, die Einnahmen werden direkt in ein Sparschwein eingeworfen und gehen somit nicht über die Kasse des Elektrofachgeschäfts, Dietmar Wiebel verspricht auch weiter Nachschub zu liefern, falls dieser gebraucht werde. „Wir sind immer bereit, ehrenamtlich Tätigen zu helfen“, meinten dazu auch Ursula und Bernd Stockburger. Beide seien selbst seit vielen Jahrzehnten im Ehrenamt tätig, Bernd Stockburger ist seit mehr als 50 Jahren bei der Feuerwehr Triberg im Einsatz.