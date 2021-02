von Wolfgang Dippel

Das Traumauto der 1950er, ein VW Käfer mit üppigen 30 Pferdestärken, ziert ebenfalls das Bild in diesem Artikel mit den Radautrommlern anno 1958. Aufgenommen hat es vermutlich der Stadtfotograf Carle am Schmutzige Dunschtig. Der Ort des närrischen Treibens scheint die Ecke Schul-/Luisenstraße und Hälmenwinkel zu sein.

Zur damaligen Zeit folgte nach dem Wohnblock der Schulstraße 20, entstanden 1948, die Bäckerei des Lebensmittelhandels Konsum, in welchem die in der Umgebung lebenden Hausfrauen bereits frühmorgens ihre Brötchen, Brote und Kuchen im großen Backofen fertigbacken konnten. Der Gemeinschaftssinn war in jenen kargen Zeiten wesentlich ausgeprägter als heute.

Bettelnde Narren

Die Kulinarik wurde in den Fasnachtstagen in der Mittelstadt beim Narresome im damals noch schneegefüllten Drei-Berge-Tal vornehmlich durch die Metzgerei Klausmann und dem Geischte-Beck gedeckt. Diese Geschäfte der täglichen Grundversorgung wurden von den kleinen Narren regelmäßig mit entsprechenden fastnachtlichen Bettelsprüchen heimgesucht

Unser Foto zu diesem Bericht zeigt die Radautrommler von damals, die sowohl als eigene Musikkapelle, ebenso jedoch auch als Spielmannszug für die Stadtkapelle auftraten. Die Mitgliedschaft zu den Radautrommlern war in jenen Jahren an den Besuch der achten Klasse der Volksschule gebunden, außer man hatte Beziehungen zur närrischen Organisation in der Stadt.

Von der Fasnetkapelle zur Jazz-Artillerie

Rechts vorne im Bild marschiert der kleine Wolfgang Dippel. Der zukünftige Militärmusiker des Luftwaffenmusikkorps 1 in München-Neubiberg übte schon mal für den später zu spielenden Großen Zapfenstreich. Zuletzt konnte der einstige kleine Radautrommler wiederholt in der Triberger Asklepios-Klinik als Jazz-Kontrabassist mit dem Gypsy-Trio Artillerie Lourde einen kulturellen Beitrag leisten.

Wie der Vater so der Sohn

Unter der Maske des Federeschnabels steckte in den 50er Jahren August Dippel. Der Werkzeugmachermeister war der Vater des kleinen Radautrommlers. Die Kostüme von Federeschnabel, Rotfuchs und Spättlehansele sowie viele Teufelsanzüge wurden zur damaligen Zeit unter der strengen Hand von Emma Dippel, eine der ersten Damenschneidermeisterinnen in Baden nach dem Ersten Weltkrieg, hergestellt.

Kräftezehrende Einsätze

Ort des historischen Geschehens war das Haus Hauptstraße 3, das 1963 abgerissen wurde und bis heute als Parkplatz dient. Auch waren ihre selbst gebackenen Fasnetkiechle, die Stribbele, und vor allem die Linzer Torte beim familiären Nachwuchs bei derart kräftezehrenden Einsätzen sehr beliebt.

Dem Narrenzug voraus und nicht mehr im Foto zu sehen lief der amtliche Triberger Fasnachts-Ortsbüttel mit Pickelhaube, Säbel und großer Schelle. Der Krötze Toni, ein Triberger Original, begrüßte die städtischen Zuschauer mit einem kräftigen „Narri Narro“.

Der Autor Wolfgang Dippel wurde in Triberg geboren und lebt seit über vier Jahrzehnten in Freiburg. Als promovierter (Dr. phil.) Politikwissenschaftler und Historiker hat er sich intensiv mit der badischen Verfassungsgeschichte im 19. Jahrhundert beschäftigt.