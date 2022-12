von Lukas Nagel

1091 Tage sind seit dem vorigen Jahreskonzert der Trachtenkapelle Nußbach vergangen. Doch mangelnde Routine ließen sich die Blasmusiker in der Turn- und Festhalle nicht anmerken. Vielmehr setzten sie in Klang um, was als Motto über dem Konzertabend schwebte: „Helden, die ihren Traum verwirklichen.“

Seit dem vergangenen Jahreshöhepunkt hat sich nicht nur in der Welt einiges verändert, auch am Dirigentenpult gab es einen Wechsel. Seit März 2020 gibt der Löffinger Gottfried Hummel in Nußbach den Takt an. Er bewies bei seinem ersten Jahreskonzert, dass er seine Musiker im Griff hat und zu guten Leistungen antreiben kann.

Wer ist Gottfried Hummel? Lesen Sie unser Porträt zum Dirigenten der Trachtenkapelle.

Saga mit Echo-Effekten

Doch nicht nur die Umsetzung musikalischer Vorstellungen anderer beherrscht Hummel, der eine eigene Musikschule betreibt. Auch aus seiner eigenen Feder stammen zahlreiche Kompositionen und Arrangements, von denen gleich an zweiter Stelle die Schauenburg-Saga mit einer mächtigen ­Ouvertüre und zahlreichen Echo-Effekten erklang, bei denen sich die einzelnen Register innerhalb des Orchesters immer wieder gegenseitig Motive zuwarfen.

Vorsitzende Monika Haberstroh (von links) ehrt Mitglieder der Trachtenkapelle Nußbach: Sven Fischer (25 Jahre aktiv), Kristin Kammerer (goldenes Jugendmusiker-Leistungsabzeichen), Carola (20 Jahre aktiv) und Vorsitzender Simon Wiesenbach. Bilder: Lukas Nagel | Bild: Lukas Nagel

Ehrungen für musikalische Leistungen Das Jahreskonzert wird in Nußbach immer genutzt, um verdiente Mitglieder zu ehren. In diesem Jahr verlieh Gerhard Feiertag im Namen des Blasmusikverbands Schwarzwald-Baar ­Kristin Kammerer das goldene Jugendmusikerleistungsabzeichen im Fach Querflöte, für das großes Können, Ehrgeiz und Ausdauer erforderlich seien. Der Schönwälder Dirigent betrachtete diese Auszeichnung als Indiz für die Qualität des gesamten Vereins. „Es gelingt euch stets, ein hochkarätiges Konzert mit bestens aufgestellten Musikern auf die Bühne zu bringen“, attestierte Feiertag den Musikern. Ehrungen für langjähriges Engagement Die Vorsitzenden Simon Wiesenbach und Monika Haberstroh hefteten Carola Fehrenbach für 20 Jahre aktives Musikerdasein am Saxofon die silberne Vereinsehrennadel an, während Sven Fischer, der seit 25 Jahren in Nußbach Tenorhorn und weitere Instrumente spielt, zum Ehrenmitglied ernannt wurde.

Als Held, der seinen Traum verwirklichte, bewies sich der Flügelhornist Lukas Schneider mit seiner einfühlsamen Interpretation von „My ­Dream“ aus der Feder der Fegerländer. Auch Monika Haberstroh überzeugte mit ihrem Saxofonsolo bei diesem Stück und spielte die ­Zuhörer in der beinahe voll besetzten Halle in die Welt der Träume.

Showman trifft auf Rocketman

Lebhafter waren die Klänge eines Arrangements von Filmmusik­motiven aus „The Greatest Showman“, in dem ein Saxofonsolo von Stephanie Fehrenbach zu hören war. Weiterhin blieben die Musiker mit „Cirque de Soleil“ im Showbereich, den sie auch mit „Movie Milestones“ von Hans Zimmer und „Highlights from Rocketman“, einem Medley unterschiedlicher Kompositionen von Elton John, nicht verließen.

Als Zugabe auf den langanhaltenden Applaus hin gab es – passend zum Motto des Abends – den Marsch „Helden der Blasmusik“ von Gottfried Hummel, der ebenso wie ein Medley verschiedener Advents- und Weihnachtslieder mitgesungen werden konnte.