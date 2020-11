von Katharina Beule

Sie gelten als besondere Kraftorte, als Orte der Ruhe, aber auch als Treffpunkte: Die Kapellen der Region stehen im Fokus des 32. Kalenders der Volksbank Mittlerer Schwarzwald, der nun in der Wolfacher Zentrale vorgestellt wurde.

Der Termin liegt immer im November – immerhin geht es nun um den bereits 32. Kalender der Volksbank – und den fünften seit der Fusion der Volksbanken Kinzigtal und Triberg. Der Rahmen war in diesem Jahr coronabedingt etwas kleiner als gewohnt. „Anfang des Jahres dachten wir noch, der Niedrigzins sei die große Herausforderung in diesem Jahr“, witzelte Vorstandsvorsitzender Martin Heinzmann eingangs.

Nichtsdestotrotz passe das diesjährige Thema aber gut in diese Zeit. „In Corona-Zeiten müssen wir Gewohnheiten über Bord werfen, die Kapellen sind aber eine Konstante“, sagte Heinzmann. Sie verbinden das Geschäftsgebiet der Bank und seien lohnende Ausflugsziele. Das Kalender-Thema sei immer ein wenig eine Überraschung und würde bis kurz vor der Vorstellung geheim gehalten.

Bewährtes Team: Den Kalender gestalteten Monika Boser, die sich mit viel Herzblut dem Projekt widme, Uwe Merz, der mit viel Kreativität den Ideen Leben einhauche, und Jakob Wolber, der das Ganze zu Papier und in die richtige Form brachte.

Dass sich im fertigen Kalender zum Schluss sechs Kapellen aus dem Geschäftsgebiet Triberg und sechs aus dem Kinzigtal versammeln, sei zwar gewollt – trotzdem sei sie froh, dass es letztlich genauso aufging. Ursprünglich habe sie aber ein ganz anderes Thema für den diesjährigen Kalender im Kopf gehabt, verrät Boser. Aber nachdem sie ihren Urlaub im April – aufgrund des Lockdowns anderes als geplant – radelnd und wandernd in der Region verbrachte, habe sie zusammen mit dem Welschensteinacher Künstler und Fotografen Uwe Merz entschieden, dass sich das Thema aufdränge. Dass er nun kürzlich pünktlich zum zweiten Teil-Lockdown vorgestellt wurde, habe man weder geahnt noch gar gewollt. Favoriten der Künstler: Ihr Lieblingsmotiv unter den zwölf Aufnahmen? Da muss sie nicht lange überlegen: Der Juli mit der Bruder-Klaus-Kapelle im Schneckenloch in Schonach. Das liege aber auch an dem Tag, an dem sie Kapelle besucht habe und an den Gesprächen, die sie dort geführt habe. „Das ist so ein bisschen meine geworden“, sagt Boser. Das Lieblingsmotiv von Merz sei übrigens der Februar mit der Dreifaltigkeitskapelle beim Bürlehof in Schenkenzell-Kaltbrunn. „Wir waren insgesamt dreimal da und haben uns schließlich für eine Nachtaufnahme entschieden, weil sie so imposant war.“