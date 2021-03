von Christel Börsig-Kienzler

Nach wie vor prägt die Corona-Krise den Alltag aller Raumschaftsbewohner. „Kontaktbeschränkungen sind oberstes Gebot in der Pandemie und hinterlassen doch schmerzhaften Spuren. Anders als im vergangenen Jahr bestehen jedoch trotz erweitertem Lockdown Möglichkeiten, die Kar- und Ostertage unter Pandemie-Bedingungen in unterschiedlichen Formen zu begehen“, teilt die Kirchengemeinde Maria in der Tanne mit. Sie bietet in der Karwoche neben den traditionellen Gottesdiensten besondere Möglichkeiten für die Gläubigen an.

Triberg Krebspatienten treffen Landzeitfolgen von Covid besonders – In Triberg gibt‘s für sie jetzt ein Reha-Angebot Das könnte Sie auch interessieren

Jugendkreuzweg: Den Start bildet ein ökumenischer Jugendkreuzweg. Der findet am Freitag, 26. März, ab 19 Uhr in der katholischen Kirche in Schonach statt. „Mit dem Ökumenischen Kreuzweg der Jugend geht es dieses Jahr backstage“, informiert die Kirchengemeinde. Die Teilnehmer schauen hinter die Kulissen und erleben, wie ein Theaterstück entsteht. „Wir gehen auch auf die Bühne, sprechen mit der Regie und versuchen unsere eigene Rolle auf der Bühne zu bestimmen. Um welche Bühne geht es? Welches Theaterstück wird überhaupt gespielt? Natürlich geht es um den Kreuzweg Jesu Christi, sein Leiden, Sterben und Auferstehen. Es geht um seine Person, Seine Worte und Taten und was sie mit uns machen. Damit dreht es sich auch um euch, euer Leben und eure Fragen. Wir sind dazu auf einer ganz besonderen Bühne zu Gast“, heißt es in der Ankündigung der Kirchengemeinde.

Den Start bildet ein ökumenischer Jugendkreuzweg. Der findet am Freitag, 26. März, ab 19 Uhr in der katholischen Kirche in Schonach statt. „Mit dem Ökumenischen Kreuzweg der Jugend geht es dieses Jahr backstage“, informiert die Kirchengemeinde. Die Teilnehmer schauen hinter die Kulissen und erleben, wie ein Theaterstück entsteht. „Wir gehen auch auf die Bühne, sprechen mit der Regie und versuchen unsere eigene Rolle auf der Bühne zu bestimmen. Um welche Bühne geht es? Welches Theaterstück wird überhaupt gespielt? Natürlich geht es um den Kreuzweg Jesu Christi, sein Leiden, Sterben und Auferstehen. Es geht um seine Person, Seine Worte und Taten und was sie mit uns machen. Damit dreht es sich auch um euch, euer Leben und eure Fragen. Wir sind dazu auf einer ganz besonderen Bühne zu Gast“, heißt es in der Ankündigung der Kirchengemeinde. Palmsonntag: Aufgrund der Pandemie-Auflagen dürfen Kinder und Jugendliche dieses Jahr die Palmen nicht zur Weihe in die Kirche bringen und dann gegen Spenden verteilen. Deshalb erhält jeder Gottesdienstteilnehmer am Eingang einen Palmzweig, der im Gottesdienst gesegnet wird und dann nach Hause mitgenommen werden kann. Im Anschluss an die Gottesdienste werden die gesegneten Palmzweige auch ins Pflegeheim St. Antonius in Triberg gebracht und in allen Kirchen der Raumschaft ein Korb davon zur Abholung aufgestellt. Die Vorabendmesse zu Palmsonntag beginnt in der Stadtkirche St. Clemens in Triberg am 27. März um 18 Uhr, die Sonntagsmesse zu Palmsonntag in der Pfarrkriche St. Urban am 28. März um 10 Uhr.

Aufgrund der Pandemie-Auflagen dürfen Kinder und Jugendliche dieses Jahr die Palmen nicht zur Weihe in die Kirche bringen und dann gegen Spenden verteilen. Deshalb erhält jeder Gottesdienstteilnehmer am Eingang einen Palmzweig, der im Gottesdienst gesegnet wird und dann nach Hause mitgenommen werden kann. Im Anschluss an die Gottesdienste werden die gesegneten Palmzweige auch ins Pflegeheim St. Antonius in Triberg gebracht und in allen Kirchen der Raumschaft ein Korb davon zur Abholung aufgestellt. Die Vorabendmesse zu Palmsonntag beginnt in der Stadtkirche St. Clemens in Triberg am 27. März um 18 Uhr, die Sonntagsmesse zu Palmsonntag in der Pfarrkriche St. Urban am 28. März um 10 Uhr. Osterweg: In der Pfarrkirche St. Sebastian in Nußbach lädt ab Palmsonntag ein Osterweg dazu ein, die Karwoche und die Ostertage einmal anders zu begehen. Der Tod und die Auferstehung Jesu können dabei im persönlichen Gebet oder auch in Stille betrachtet und gefeiert werden. Ausliegende Flyer sollen die Gläubigen in der Andacht unterstützen.

In der Pfarrkirche St. Sebastian in Nußbach lädt ab Palmsonntag ein Osterweg dazu ein, die Karwoche und die Ostertage einmal anders zu begehen. Der Tod und die Auferstehung Jesu können dabei im persönlichen Gebet oder auch in Stille betrachtet und gefeiert werden. Ausliegende Flyer sollen die Gläubigen in der Andacht unterstützen. Osterlicht: Ab Ostersonntag brennt in allen Pfarrkirchen der Kirchengemeinde das Osterlicht und kann von dort mit nach Hause genommen werden. Dazu stehen kleine Osterkerzen bereit. Wer das Licht der Osterkerze nach Hause geliefert bekommen möchte, kann sich bis 18 Uhr am Samstag, 3. April, anmelden: Online auf: www.pfarrgemeinde-triberg.de/Osterlicht2021; telefonisch in Schonach bei Carmen Spath (07722/2784) und Christiane Palmer (07722/951540), in Triberg und Schönwald bei Christine Nagel (07722/6091), in Nußbach bei in Bernhard Dold (07722/3060) und in Gremmelsbach bei Kornelia Kammerer (07722/7047).

Schönwald/Triberg Anti-Corona-Aktion in der Tagespflege: Impfungen heiß begehrt Das könnte Sie auch interessieren