von Hans-Jürgen Kommert

Nach der langen Sitzungspause haben sich seitens des Triberger Gemeinderats zahlreiche Fragen ergeben.

So regte Ute Meier, SPD, an, eine Arbeitsgruppe zur Gestaltung des Friedhofs zu bilden. Bürgermeister Gallus Strobel schlug vor, zunächst den Abriss und den Neubau der Aussegnungshalle abzuwarten und dann an die Gestaltung heranzugehen.

Geländer fehlt

Michael Hummel von den Freien Wählern war das Thema Edeka-Markt wichtig: Zum einen liege die Brücke schon einige Wochen, doch das Geländer an der Gutach fehle noch, weshalb der Zugang noch immer nicht frei sei. „Kommt demnächst“, versprach Strobel. Eigentlich sollte auch der Aufzug von den tiefer gelegenen Ebenen der Parkgarage bereits montiert sein. „Ich habe eine hohe Leidensfähigkeit, daher bin ich sicher, er wird kommen“, entgegnete der Bürgermeister.

Auch zu einem weiteren Thema wusste er eine Antwort: Die Schwelle in der Hermann-Schwer-Straße werde nicht kommen – „keiner will die vor seinem Haus“, nannte er Hummel den Grund. Das Thema KiK-Gebäude brannte Hummel ebenso auf dem Herzen – vor allem die geparkten Fahrzeuge der Sozialdienste des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). „Gibt es da einen offiziellen Pachtvertrag?“, wollte er wissen. „Wir werden Pacht erheben, das ist im Zuge von Corona liegen geblieben“, erfuhr er von Strobel.

„Wir kümmern uns“

Friedhelm Weber, SPD, möchte, dass der Bauhof sich um den Parkplatz an der Geutsche kümmert. Ein Hausgast habe sich dort eine Bänderverletzung eingehandelt, wohl wegen großer Löcher auf dem unbefestigten Parkplatz. „Wir kümmern uns darum“, versicherte Strobel.

Eigentümerin ist im Urlaub

Georg Wiengarn, CDU, hatte schon in vorangegangenen Sitzungen die wilden Ablagerungen von Müll im Stadtgebiet reklamiert. Auch dieses Mal lag sein Fokus darauf. Nachdem viele der Bauschutt-Häufen mittlerweile entfernt sind, fragte er nach dem Sachstand Tanne. Die Anmahnungen seien raus, erklärte Gallus Strobel. Die Eigentümerin sei wohl derzeit noch im Urlaub.

Beschädigter Weg

Fraktionskollege Burkhart Müller wusste, dass der Verbindungsweg vom Lidl zum Rigiweg seit längerer Zeit gesperrt ist. „Was ist da passiert?“, wollte er in Erfahrung bringen und auch, bis wann sich daran etwas ändern soll. Am Weg gebe es größere Schäden, der Auftrag zur Reparatur sei aber schon vergeben. „Der Weg müsste noch im Herbst wieder frei gegeben werden“, kündigte Strobel an.