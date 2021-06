von Hans-Jürgen Kommert

Da sich die Corona-Lage etwas entspannt, schöpfen auch die in der in den vergangenen Monaten arg gebeutelten heimischen Gastronomen langsam Hoffnung. Viele Betreiber in der Raumschaft eröffnen ihre Lokale – mehr oder weniger.

Geduld gefragt: In Gremmelsbach im Restaurant „Zur Staude“ müssen sich die Gäste noch etwas gedulden. „Wir warten lieber ab, bis sich die Lage etwas stabilisiert hat“, sagte Sebastian Fleig. Der Sohn arbeitet seit einiger Zeit mit im Restaurant seiner Eltern Heidi und Rolf Fleig. Immerhin brauche es doch etwas Vorlauf, um wieder in den Regelbetrieb überzugehen – und da wäre es eher unglücklich, womöglich schnell wieder zumachen zu müssen. Daher will das „Staude“-Team, erst ab dem 10. Juni durchstarten – dann aber zu den ganz normalen Zeiten. Die Wirte machen darauf aufmerksam, dass die Corona-Bestimmungen wie das Tragen einer Maske einzuhalten sind.

Hoffentlich hält das Wetter: Hannes Hoffmann hat teils neue Tische und Stühle angeschafft, der Rest wird aufgehübscht, zu Fronleichnam geht‘s los im „Klosterstüble“ in Schönwald. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Neue möbliert: In Schönwald freuen sich Petra und Hannes Hoffmann vom „Klosterstüble“ auf die Wiedereröffnung nach der langen Zwangspause. Die To-go-Angebote seien zwar toll angenommen worden, doch der direkte Kontakt zu den Gästen habe ihnen gefehlt. Auch für sie gelte, dass sie erst ab Fronleichnam wieder geöffnet haben. „Wir brauchen ein bisschen Anlaufzeit“, begründen die Hoffmanns diesen Schritt. Zudem wurde die neue Möblierung für die Terrasse erst am Montag geliefert, erklären die Wirtsleute. Obendrein werde die vorhandene Möblierung erst noch restauriert.

Frank Hummel hilft seinem Bruder Günter, die letzten Tische und Bänke auf der runderneuerten Terrasse aufzubauen, um den Schonacher „Hummelhof“ öffnen zu können. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Von Kuchen bis Brunch: Familie Hummel im Gewann Holz in Schonach öffnet ab Donnerstag, 3. Juni, wieder und zeigte sich davon begeistert. Manuela Hummel machte darauf aufmerksam, dass ihr „ganz spezielles Lokal“ auch eher ausnahmsweise sowohl am Fronleichnamstag als auch am Sonntag jeweils von 14 bis 18 Uhr Kaffee, Kuchen oder alternativ auch ein Vesper anbietet und dazu seine Pforten und die neu gestaltete Terrasse öffnet. Ihr Mann Günther weist darauf hin, dass ab dem 13. Juni wieder der beliebte Bauernhofbrunch und die Frühstücksvormittage verfügbar seien – für den 13. Juni gebe es noch wenige freie Plätze für den Brunch.

Endlich wieder in die Küche: Gerd Kaltenbach freut sich, dass es nach vielen Monaten im „S‘ Felix“ in Nußbach weitergeht. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Stammtisch zum Auftakt: Die Nußbacher Kult-Gaststätte „s‘ Felix“ macht nach der langen Zwangspause eine kleine Ausnahme: „Sofern die Inzidenz unter 100 bleibt, kann ab dem 31.Mai die Gastronomie auch im Schwarzwald-Baar-Kreis wieder bis 21 Uhr öffnen – was für uns bedeutet, dass ab dem Stammtisch am 3. Juni die Pforten wieder geöffnet werden – und zwar schon ab 10 Uhr“, sagt Felix Kaltenbach. Um einen sicheren Besuch zu gewährleisten, dürften geimpfte, genesene sowie getestete Gäste die Getränke und Speisen im Hause genießen. „Entsprechende Nachweise müssen auch wir einfordern und festhalten“, machte sein Vater Gerd deutlich. Maximal 24 Stunden vor dem Besuch könne man sich in einem Testzentrum testen lassen und die Bescheinigung vorlegen. „Alternativ haben wir Schnelltests vor Ort, die wir bei der Kegelbahn anbieten. Weiterhin gilt Maskenpflicht in den Gängen und Wegen“, betonen Kaltenbachs. Normalerweise habe das Lokal nur an den Wochenenden abends geöffnet – in den nächsten Wochen soll es am Sonntag bereits ab 10 Uhr einen Frühschoppen und einen Mittagstisch geben – jetzt zur Spargelzeit mit einer extra Spargelkarte.

Stephanie und Daniel Weis öffnen zunächst verhalten. Ihr „Bergseestüble“ in Triberg ist durch Bauarbeiten abgehängt. | Bild: Hans-Jürgen Kommert