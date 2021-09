von Hans-Jürgen Kommert

Am kommenden Sonntag ist Bundestagswahl – in diesem Jahr wird sie wohl besonders spannend, vor allem auch deshalb, weil Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht mehr antritt. Wie die Wahlen in der Raumschaft Triberg ablaufen, zeigt die Nachfrage bei den Gemeindeverwaltungen auf.

Bei den diesjährigen Wahlen zeichnet sich ab, dass etliche Wähler die Briefwahl bevorzugen. Bild: Sina Schuldt/dpa | Bild: Sina Schuldt

In Schönwald dürfen insgesamt 1969 Männer und Frauen zur Wahlurne gehen, was in diesem Jahr bisher 881 von ihnen nicht tun werden. Der Grund: Sie haben sich bereits jetzt für die Briefwahl entschieden, das sind bis dato 45 Prozent – ein deutlicher Anstieg gegen der Vorwahl im Jahr 2017, als sich 453 Wähler dazu entschlossen, also 24 Prozent. Noch bis diesen Freitag, 18 Uhr, kann man sich für die Briefwahl entscheiden.

In der Stadt Triberg beläuft sich die Zahl der Wahlberechtigten auf 3136. Briefwahl beantragt haben derzeit rund 1300 Wahlberechtigte, also etwa 41,5 Prozent.

Schonach hat bei der Bundestagswahl 2021 insgesamt 3030 Wahlberechtigte, davon haben bereits 1611 (53 Prozent) Briefwahlunterlagen beantragt, wie Hauptamtsleiterin Jennifer Hopf mitteilt. Briefwahl könne man noch bis Freitag, 24. September, 18 Uhr im Rathaus unter Telefon 07722/9 6 4 8 1 42 beantragen. Unter bestimmten Voraussetzungen, zum Beispiel, nachgewiesene Krankheit, auch noch bis am Wahlsonntag.

Die Briefwahl wird am Sonntag im Schonacher Rathaus ausgezählt. Ab 15 Uhr werden die Wahlbriefe zugelassen und ab 18 Uhr dann das Wahlergebnis festgestellt. „Wir haben zwei Briefwahlbezirke, die getrennt ausgezählt werden – die Auszählungen sind selbstverständlich öffentlich“, erzählt Hopf adäquat zu ihren Kolleginnen aus der Raumschaft.

Der Gesetzgeber habe explizite Regelungen für die Bundestagswahl getroffen. Es herrscht im gesamten Wahlgebäude Maskenpflicht (Ausnahmen gemäß der Corona-Verordnung). Zudem sind die allgemeinen Hygieneanforderungen wie Abstand und Hände-Desinfektion zu beachten. Die Gemeindeverwaltung bittet auch darum, eigene Kugelschreiber mitzubringen und zu benutzen.

Alle Wahllokale der Raumschaft sind am Wahlsonntag, also am 26. September, jeweils zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet. In Schönwald sind die Wahllokale wie stets in der Uhrmacher-Ketterer-Halle zu finden.

Die Schonacher Wahllokale befinden sich alle in der Dom-Clemente-Schule.

In Triberg stehen für die Urnenwahl das Kurhaus, der Dorfgemeinschaftsraum in Gremmelsbach sowie das Rathaus Nußbach zur Verfügung.

Ines Kammerer vom Triberger Wahlamt macht ebenfalls nochmals darauf aufmerksam, dass auch die Briefwahlunterlagen bis Sonntagabend um 18 Uhr abgegeben werden können. Dies ist allerdings nur direkt im Rathaus möglich.