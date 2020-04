von Lukas Nagel

Bereits vor vier Wochen schlossen die Tafeln im Schwarzwald-Baar-Kreis, vor allem zum Schutz der Helfer vor einer Corona-Infektion. Die Ehrenamtlichen des „Mach mit!“-Fördervereins, der die fünf Tafelläden im Kreis betreibt, gehören aufgrund ihres Alters beinahe geschlossen zur Risikogruppe. Die beiden Filialen in Villingen und Schwenningen sollen am Montag wieder geöffnet werden. Neue Einkaufs- und Hygieneregeln machen die Öffnung möglich, wie auf der Internetseite des Vereins zu erfahren ist.

Einkaufsberechtigte Personen (Empfänger von ALG II, Bezieher von Grundsicherung, Bezieher nach AsylBLG oder Personen und Bedarfsgemeinschaften, deren monatliches Einkommen einen bestimmten Betrag nicht überschreitet) in Triberg sowie in St. Georgen und Donaueschingen haben aber zunächst das Nachsehen.

Schutz nicht möglich

Die notwendigen Maßnahmen zum Schutz von Mitarbeitern und Kunden seien im Geschäft in der Triberger Schulstraße sowie in den beiden anderen Orten auch weiterhin nicht möglich. Stand Donnerstag sollten die Standorte weiterhin geschlossen bleiben. Für eine Stellungnahme, wie die Zukunftspläne der Tafel in der Wasserfallstadt aussehen, war die Vorsitzende jedoch nicht zu erreichen.

Rotarier springen ein

Deshalb sprangen die Mitglieder des Rotary-Clubs Furtwangen-Triberg den Kunden aus der Raumschaft bei, die sich im Normalfall im Tafelladen mit stark vergünstigten Lebensmitteln eindecken. Bereits vor Ostern verteilten die Rotarier in der Raumschaft Einkaufsgutscheine an Tafelkunden, die ihnen dabei halfen, die schwierige Zeit erst einmal etwas zu überbrücken.

Gutscheine decken Differenz ab

„Die Gutscheine sollen dazu dienen, die Differenz zwischen Tafel- und Normalpreisen abzudecken. In Triberg und Schonach gelten die Gutscheine für den Edeka-Markt Bruder, in Schönwald in Renates Lädele“, heißt es in einer Mitteilung des hilfsbereiten Vereins. In solch einer Situation zu helfen, sei für den Rotary-Club eine Herzensangelegenheit, lautet der Text der Mitteilung weiter.

„Es läuft momentan bereits die zweite Unterstützungsaktion des Rotary-Clubs Furtwangen-Triberg für Tafelkunden“, erzählt Daniele Schneider. „Denn die Tafel in Triberg hat unseren Informationen zufolge auch diese Woche noch nicht geöffnet.“

Tafelkunden, die der Rotary-Club bislang nicht erreicht hat, können sich telefonisch oder per E-Mail bei Robert Laschke aus Schonach (Telefon 07722/53 83, E-Mail: robert.laschke@t-online.de) melden, damit auch sie einen Gutschein erhalten.