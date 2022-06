Vier Musikvereine spielen beim Benefizkonzert auf. Der Erlös ging an die Ukrainehilfe des Roten Kreuzes. An diesem Abend war der Besuch im „Triberg Fantasy“ kostenlos

Zum Tag der Musik am 21. Juni folgten viele Musikvereine dem Aufruf des Deutschen Musikrates und zeigten sich in einem Friedenstag der Musik solidarisch mit der Ukraine.Die Musiker zeigten sich vereint in ihrer Anteilnahme und Solidarität mit der