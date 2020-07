von Lukas Nagel

Die Stimmung bei der Hauptversammlung der Stadt- und Kurkapelle am Freitagabend war bestens – und das, obwohl ein großes Loch in der Vereinskasse klafft. Schuld daran ist das Jubiläumsfest zum 250-jährigen Bestehen der Musiker im vergangenen Jahr, für das auch neue Konzertuniformen angeschafft wurden.

In allen Berichten stand die große Geburtstagsfeier im vergangenen Jahr im Mittelpunkt. Schon die Jüngsten des Vereins hatten sich daran mit viel Tatendrang beteiligt, wie Jugendvertreter Dominik Wiebel berichtete. Die Jugendkapelle gab unter anderem ein Konzert auf dem fahrenden Dodo-Train sowie auf der Wasserfallbrücke.

Jugendarbeit auf neuen Wegen

Jugenddirigent Martin Mayer bezeichnete das Jahr 2019 als „Bonus- oder Ehrenrunde“ für seine Musiker. Denn seit diesem Jahr existiert diese Besetzung in der Wasserfallstadt nicht mehr. Das Alter der Beteiligten war zu hoch, die meisten musizierten bereits in der Hauptkapelle. Daher habe man die Jugendarbeit auf neue Füße gestellt, sodass fünf Nachwuchsmusiker aus Triberg jetzt in einer Raumschaftsjugendkapelle mit rund 50 anderen jungen Blasmusikern aus den Kapellen von Triberg, Schonach, Schönwald, Nußbach und Gremmelsbach unter dem Dirigat von Simon Wiesenbach proben (wir berichteten).

In gebührendem Abstand freuen sich die Vorstandmitglieder der Stadtmusik über ein gelungenes Jubiläumsjahr und auf einen ersten Auftritt noch im Juli nach dem Lockdown: (von links) Erwin Hinz, Celine Naujoks, Stephanie Boroh, Claudia Kürner, Gabriel Kaye, Martin Marx, Katharina D‘Angelo sowie Matthias Allgaier. Bilder: Lukas Nagel | Bild: Nagel

Die Eröffnung des Weihnachtskonzerts bildete deshalb auch den krönenden Abschluss des Ensembles, das Martin Mayer über sechs Jahre geleitet hat. Katharina D‘Angelo vom Vorstandsteam bedankte sich dafür mit einem Foto der jungen Musiker bei Mayer. „Du hast es geschafft, eine starke Einheit zu schaffen und warst so in den letzten sechs Jahren maßgeblich für die positive Entwicklung der gesamten Stadtmusik verantwortlich“, lobte D‘Angelo.

Unterhaltsam gestaltete Schriftführerin Tanja Engelke ihren Bericht über die Aktivitäten der Stadtkapelle. Im Dialog mit Celine Naujoks bot sie einen Überblick über die Veranstaltungen und Konzerte im Jubiläumsjahr, die von der Vorstellung der produzierten CD im Januar und dem Frühwecken an Fronleichnam, dem Geburtstag der Kapelle über den großen Festakt mit Theater sowie dem Festwochenende im Burggarten bis hin zum gelungenen Weihnachtskonzert in der Stadtkirche reichten.

Rekordwert an Spenden

Negativ bemerkbar machte sich das breite Jubiläumsprogramm jedoch im Kassenbericht von Erwin Hinz, der ihn letztmalig vortrug und das Amt nach zehn Jahren im Laufe der Versammlung an Claudia Kürner abgab. Insgesamt seien rote Zahlen in Höhe von über 22 000 Euro geschrieben worden. „Mehr Besucher bei den Veranstaltungen am Festwochenende hätten diese Bilanz sicher etwas verbessert“, meinte der Kassierer überzeugt. Doch eine Parallelveranstaltung in Schönwald sowie extrem heiße Temperaturen hätten vermutlich viele davon abgehalten, in das Festzelt zu kommen. Ungünstig wirkte sich auf die Zahlen auch die neuen Konzertuniformen aus, deren Anschaffung allein 32 000 Euro verschlang. Umso glücklicher zeigte sich Hinz über einen Rekordwert an Spenden und Zuschüssen, die den Verein in seinem Jubiläumsjahr erreicht hätten.

„Wir haben geglänzt“

Die Ausführungen von Dirigent Hansjörg Hilser waren eine Lobeshymne auf seine Musiker. „Ich weiß nicht, wie man ein Jubiläum noch größer und besser feiern könnte, als wir es getan haben. Wir haben geglänzt“, so Hilser. Viele kreative Köpfe innerhalb des Vereins hätten dies erst möglich gemacht. Doch der Dirigent blickte auch in die Zukunft. In der Zeit des Lockdowns habe er sich viele Gedanken gemacht, wie es mit dem Verein in naher Zukunft weitergehen könne. Denn Proben und Auftritte waren zunächst unmöglich, nicht zuletzt, weil sich das Probelokal der Triberger Blasmusiker im Schulgebäude der Grundschule befindet. Ein ausführliches Hygienekonzept, das auf einer Studie des Freiburger Instituts für Musikermedizin (FIM) fußt, soll nun Proben unter zahlreichen strengen Auflagen (Personenbegrenzung, zwei Meter Mindestabstand, Lüften, Desinfektion von Türklinken, Lichtschaltern und Fußböden) wieder ermöglich.

So sieht der Vorstand jetzt aus

Katharina D‘Angelo wurde als Vorstandsmitglied in ihrem Amt bestätigt. Martin Marx und Celine Naujoks wurden für weitere zwei Jahre als aktive Beisitzer gewählt, während Claudia Kürner das Amt des Kassierers von Erwin Hinz übernahm, der wiederum für Kürner als passiver Beisitzer nachrückt. Oliver Albrecht wurde als zweiter passiver Beisitzer bestätigt. Die beiden Kassenprüferinnen Simone Werner und Jessica Vollmer geben ihre Ämter an Stephanie Boroh und Yvonne Bischoff ab.

Vorfreude auf ersten Auftritt nach Corona

Nach mehrmonatiger Zwangspause und der Verschiebung aller Auftritte planen die Musiker der Stadt- und Kurkapelle unter der Leitung von Dirigent Hansjörg Hilser nun für Donnerstag, 30. Juli, um 19 Uhr eine Sommerserenade auf dem Gelände des Greifvogel- und Eulenparks am Wasserfall. Mehrere kleine Gruppen werden dabei auftreten und ein abwechslungsreiches musikalisches Programm bieten. Einlass ist ab 18 Uhr.